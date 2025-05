José María Almoguera no ha pasado por alto el debut televisivo de su exmujer, Paola Olmedo quien ayer se entaba en el plató de Tardear para contar algunos de los entresijos de su vida y su experiencia como miembro de uno de lo clanes televisivos más mediáticos: las Campos.

Ente las declaraciones más polémicas destaca la insinuación de la argentina sobre las supuestas filtraciones de su exmarido a la prensa. Pero sin duda, ha sido la actitud de los colaboradores con la esteticista lo que más ha sorprendido a José María Almoguera, quien echaba en cara a sus compañeros de Tardear la caña que le dan a él y la benevolencia con la que habían llevado la entrevista con la madre de su hijo. "Os lo digo a todos, lo que me molesta que yo me siento aquí cada tarde y me dais por todos lados, y ella se sienta y todos súper 'happy flower', y todos sois un encanto, he flipado", ha dicho a su programa.

Relación consolidada

Aunque durante su paso por 'GH Dúo' José María Almoguera confesó que quería ir poco a poco con María 'la jerezana', reconociendo que su relación no sería fácil por la distancia -ya que él reside en Madrid y ella en Jerez de la Frontera, a 600 kilómetros- y dejando claro que meses después de su separación de Paola Olmedo su prioridad es su hijo Marc (1), lo cierto es que su historia de amor se consolida a pasos agigantados tras el fin del reality.

Retomando poco a poco la normalidad tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra, el nieto de María Teresa Campos ha dejado claro que lo suyo con la andaluza va viento en popa y que sus sentimientos por ella son mucho más fuertes de lo que él mismo pensaba cuando comenzaron su relación durante el programa. Y tanto es así que se han convertido en inseparables.