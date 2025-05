Sofía Suescun ha hecho saltar todas las alarmas al destapar el posible problema de salud que padece. La influencer empezaba contando a sus seguidores que estaba preocupada por los síntomas que lleva días experimentando y que algunos de sus followers han asociado a un posible problema cardiaco.

"Hes estado utilizando la pistola de masajes, he llamado al fisioterapeuta... es muy raro ¿Qué creeis que puede ser?", preguntaba la influencer a su comunidad de Instagram, que rápidamente le daba alguna pista de la dolencia que podría estar sufriendo. "Deberías ir al médico. No es por alarmarte, pero mi cuñada empezó así y al final eran infartos. De tanto ir a urgencias con 'contracturas' le dijeron que no podía ser... La miraron bien y vieron que eran infartos. No tuvo solución. En tres días se fue. Seguro que no es nada, pero por si acaso".

Carrera meteórica

Sofía Suescun Galdeano (Pamplona, 4 de julio de 1996)1 es un personaje mediático, colaboradora de televisión e influencer española que se dio a conocer tras participar en Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018. Desde entonces, ha trabajado como colaboradora de televisión para la cadena privada de Telecinco, y a la cual todavía sigue ligada.

El 13 de septiembre de 2015, con 19 años, Sofía Suescun entró a la casa de Guadalix de la Sierra para participar en la decimosexta edición de Gran Hermano junto con su madre, Maite Galdeano, quien resultaría la primera expulsada del reality, como madre e hija, aunque tuvieron que fingir que eran completas desconocidas, ya que estaban participando en la edición de los secretos. Tras superar cinco nominaciones, llegó a la final y, 101 días después, se alzó como ganadora de Gran Hermano 16 con el 60,7 % de los votos de la audiencia. Aquella final consiguió unos datos del 24,6 % de cuota de pantalla y una audiencia de 3 200 000 espectadores. Sofía Suescun sería, sin saberlo aún, la última ganadora del formato que proclamaría Mercedes Milá.