Los rumores de embarazo han perseguido periódicamente a Ana Guerra desde que se casó con Víctor Elías el pasado octubre, pero se han intensificado hasta tal punto en las últimas semanas que la cantante no ha dudado en dar un golpe sobre la mesa para desmentir su futura maternidad.

En conversación con la revista '¡Hola!', la triunfita ha sido tajante y no ha ocultado su malestar por este tipo de informaciones que le parecen "retrógradas": "Me da rabia por cómo se denigra a la mujer en esta sociedad. Te casas y parece que tu labor es dejar tu carrera, tener hijos y dedicarte a la casa. ¿De verdad somos así?" ha estallado.

Y es que en uno de los mejores momentos de su carrera tras el reciente lanzamiento de su nuevo single, 'La llama', ultimando los detalles de la gira con la que recorrerá nuestro país en los próximos meses, e inmersa en su participación en el lalent show de Antena 3 'Tu cara me suena' -junto a otros rostros conocidos como Bertín Osborne, Goyo González o Gisela- deja claro que por el momento un bebé no entra en sus planes.

Ahora, Ana ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y se ha sincerado sobre cómo le han sentado los falsos rumores de embarazo: "¿Qué os digo? Que ya salieron los rumores cuando me casé y ahora no sé por qué se ha vuelto a despertar. La verdad, porque estoy estupenda. Y no sé, me da pena seguir viviendo en una población tan retrógrada que una vez más, según me caso, tienen que decir que estoy embarazada porque eso es lo que me corresponde hacer ahora mismo en mi vida, ¿no? Porque funcionamos así, con este método".

"Nos hartamos a decir que vamos avanzando, que cada vez hay más feminismo en la población y estas cosas demuestran que seguimos viviendo en un mundo retrógrado" se ha lamentado.

"Al principio nació así todo, me preguntaban que para cuándo el bebé y enseguida contesté que no estaba en nuestros planes todavía, que queríamos disfrutar de nuestro matrimonio y eso se apagó y ahora se acaba de volver a encender, no tengo ni idea de por qué, la verdad" ha añadido, sorprendida de que hayan resugirdo los rumores de su futura maternidad a pesar de que ya ha dejado claro por activa y por pasiva que no es algo que se plantee por ahora.

Lo que le molesta especialmente, como reconoce, es que además "a Víctor no le hacen esta pregunta. Me la hacen a mí. Entonces es como, no, porque soy yo la que si tengo bebés tengo que quedarme en casa, parar mi carrera y dedicarme a mi casa y a mis hijos, ¿no? Evidentemente la pregunta me cae a mí porque vivimos en un mundo retrógrado". "Entonces desperté porque esto ya no es así y no entra en mis planes, no entra en los de Víctor tampoco de momento y ojalá esto sirva para que algo cambie" ha explicado rotunda.

"El código de una pareja es el código de una pareja y lo que nosotros decidamos será cuando queramos y como queramos" ha dejado claro, insistiendo en que a punto de cumplir 7 meses de matrimonio y volcada en su carrera musical no se le ha despertado por el momento el instinto maternal.