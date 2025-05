El último programa de De Viernes emitió la entrevista a la hija de Ana María Aldón, quien retrató a Gloria Camila Ortega: "Me faltaba el respeto continuamente, es una clasista".

Y es que tras la entrevista de Gloria Camila, el exconcursante de Supervivientes no podía quedarse callada. "Ni mi madre ni yo fuimos bien recibidas en esa familia. Gloria me faltaba el respeto continuamente, es una clasista. Recuerdo que no íbamos a comer a ciertos sitios ni con cierta gente para que José no bebiera", aseguró Gema, señalando sobre la relación de Gloria Camila y Kiko Jiménez que "cuando terminaron sí que es verdad que empezó enseguida con Sofía, pero es porque le da coraje que Kiko nunca va a volver con ella, a mí a lo que me huele aquí es a cuerno quemado. Mi madre ha sufrido mucho por culpa de Gloria Camila, tenía muchos desplantes. Ella tiene que ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, yo no sé si ella mueve los hilos de esa familia, pero los de su padre te aseguro que sí. Es una persona súper clasista".

Supervivientes se ha consolidado como uno de los realities más icónicos y exitosos de la televisión en España. Desde su debut en el año 2000 en Telecinco, el show ha mantenido su popularidad y sigue siendo uno de los programas más seguidos por la audiencia.

El concepto de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Los participantes son llevados a una isla remota donde deben sobrevivir durante semanas sin las comodidades habituales. A lo largo de su estancia, los concursantes afrontan retos y pruebas para conseguir alimentos, agua y otros suministros. La convivencia en este entorno hostil propicia conflictos y tensiones entre ellos.

El éxito de Supervivientes en la televisión española radica en diversos factores. La mezcla de drama, aventura y supervivencia en un mismo formato atrapa al público. Además, la falta de comodidades en la isla añade a la experiencia del programa un nivel adicional de tensión y emoción.

Un elemento clave para el triunfo de Supervivientes es su variado elenco de participantes. A lo largo de las ediciones, han participado figuras del mundo de la televisión, la música y la sociedad, lo que genera un interés significativo en la audiencia. Los concursantes son seleccionados por su carisma, personalidad y habilidad para generar situaciones dramáticas, garantizando así un entretenimiento continuo.

Éxito

Además de su éxito televisivo, Supervivientes también ha tenido un gran impacto en las redes sociales. Durante la emisión del programa, los seguidores comparten sus perspectivas y opiniones en tiempo real, incrementando tanto la interacción como la emoción en torno al show.