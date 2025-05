Lo que ocurrió este miércoles en La familia de la tele ha sido, sin duda, uno de los momentos más tensos y sorprendentes desde el estreno del programa en La 1. Belén Esteban, visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas, confesaba en directo su intención de abandonar el espacio, apenas unos días después de su arranque oficial. Sus palabras no solo sorprendieron a sus compañeros, también provocaron una reacción inmediata en la cúpula de RTVE, que no ha tardado en mover ficha.

“Me quiero ir del programa”: la confesión que lo cambia todo

Nadie lo veía venir. La autodenominada “princesa del pueblo” rompía su silencio con una confesión bomba: “Quiero dejar el programa. Estoy muy cansada y necesito pensar en mí”, decía ante la incredulidad de María Patiño, sus compañeros y el equipo técnico.

Lo que parecía una tarde más en el plató se convirtió en una auténtica sacudida emocional para todos los implicados. Belén, que es uno de los pilares del formato, abría su corazón y admitía estar desbordada: “Llevo muchos años en televisión y necesito ocuparme de mí”.

La situación fue tan tensa que Óscar Cornejo, uno de los productores del programa y alma mater de 'La Fábrica de la Tele', terminó roto en lágrimas tras hablar con ella durante una pausa publicitaria.

“Me sentí egoísta”: la culpa que embarga a Belén

Consciente del terremoto que había causado, Belén no dudó en compartir cómo se sintió tras su intervención: “Me he sentido egoísta. Sólo he pensado en mí. Óscar me abrazó, lloramos juntos... No sabía ni cómo llegar al baño del sofoco que llevaba encima”.

Y es que la relación entre Belén Esteban y los responsables del programa va mucho más allá de lo profesional. Años de trabajo y vivencias compartidas han forjado un vínculo de cariño que, según la propia Belén, hace que todo duela más.

“No tengo una relación normal con mis jefes. Es mucho más que eso”.

Aun así, la colaboradora se mantiene firme en su necesidad de reflexionar sobre su continuidad: “Mi madre, que es lo que más quiero, me ha dicho que me quede, pero todavía no lo tengo claro”.

RTVE reacciona: reunión urgente y medidas drásticas

La bomba fue tal que, apenas horas después de su declaración, los directivos de RTVE responsables del programa se reunieron de urgencia. María Patiño, compañera y amiga de Belén, fue la encargada de leer en directo el comunicado que pone en jaque al programa: “Tras lo ocurrido esta tarde en este plató, se ha convocado una reunión de urgencia de los directivos de RTVE responsables del programa para acordar distintas medidas que afectarán drásticamente al programa. Las medidas serán comunicadas a la productora mañana por la mañana”.

Aunque no se han adelantado detalles, todo apunta a que RTVE podría plantearse cambios profundos en el formato, el equipo o incluso el horario del programa, con el fin de salvaguardar su continuidad y evitar más terremotos mediáticos.

¿Se va o se queda?

Por el momento, el futuro de Belén Esteban en La familia de la tele pende de un hilo. A pesar de los consejos de su marido, Miguel Marcos, y de su madre, la colaboradora sigue planteándose muy seriamente su salida.