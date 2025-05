Jeimy Báez ha dejado a todos sin palabras al revelar por sorpresa que está embarazada de su primer hijo. Sin elbargo, la exnovia de Carlo Costanzia aparecía sola en las imágenes que compartía en redes en plena fiesta de gender reveal, ni rastro del supuesto padre del niño o niña que espera la joven.

Su última concuista conocida fue el ex de Anabel Pantoja, Yulen Pereira y tras su romance con el esgrimista la joven no se ha vuelto a dejar ver con nadie. Para arrojar más luz sobre si piensa enfrentar la maternidad en solitario concede esta esperada entrevista al programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.

Fieles a la tradición

Fieles a la tradición de la familia Campos, Carlo Costanzia y Alejandra Rubio han pasado la Semana Santa en Málaga, ciudad natal de María Teresa Campos, donde todavía conservan la vivienda familiar. Una escapada con significado, especialmente para la hija de Terelu, que ha querido mantener viva la costumbre de su abuela.

El actor ha compartido con entusiasmo cómo ha sido su primera experiencia en esta celebración andaluza: "Muy bonito, la verdad. Nunca había estado y me ha parecido precioso", contaba tras su regreso. Aunque su bebé también formó parte del viaje, Carlos ha aclarado que no lo llevaron a las procesiones por su corta edad: "No, no, estaba allí con nosotros, pero en casa. Imagínate meterle allí con toda esa gente... Mucho jaleo, muy chiquitito todavía".

Sobre la reciente muerte del Papa Francisco, el hijo de Mar Flores se ha mostrado respetuoso, aunque escueto: "Hombre, una pena... ¿Qué vamos a decir?". Carlo también ha aprovechado para anunciar que está ultimando los preparativos para inaugurar su barbería, un proyecto personal en el que ha estado trabajando con mucha ilusión: "Pues espero prontito... A ver si la semana que viene consigo ya inaugurar, que me quedan un par de cositas", ha adelantado, añadiendo que su madre estará presente en la apertura.