Tony Spina no quiere saber nada de su ex, Oriana Marconi. La influencer ha hecho, ‘Inside Oriana’, un documental en Mitele Plus, la platafroma de Telecinco, donde aborda varios momentos de su vida. En teoría, mostrará una faceta inédita a lo largo de tres capítulos de media hora donde revisita el pasado, profundiza en su presente y aborda sus proyectos y metas para el futuro.

A la hora de hablar de su pasado, Marconi regresó al plató de "Mujeres y Hombres y Viceversa", donde se dio a conocer en España. En el programa de tronistas y pretendientes conoció a la que luego fue su pareja, Tony Spina. Sin embargo, la cosa no terminó bien entre ellos. Oriana le fui infiel a Tony y él le pidió que recogiera todas sus cosas de su casa y desapareciera de su vida. Ambos rehicieron su vida. Oriana encontró de nuevo el amor junto a Facundo González y su pareja nació en el reality show “¿Ganar o Servir?” de Canal 13, en la televisión chilena. Tony, por su parte, comparte vida desde hace años con Marta Peñate, que acaba de anunciar que está embarazada y esperan un hijo juntos. Esta situación ha hecho que Tony no quiera saber nada de Oriana y, aunque estaba invitado a participar en el documental, declinase la oferta. Se ha visto obligado a dar explicaciones ante las críticas por no acudir al encuentro de Oriana. "Lo vuelvo a repetir una vez más, estoy en otra, por eso decidí no participar en este docu. Me conoce muy bien y sabe lo que me ha podido molestar, por eso no entiendo la necesidad de buscar culpables", comentó la pareja de Peñate. Sin embargo, hay quien considera que su actitud es "hipócrita" porque él acudió a un podcast en el que mencionó a Oriana y la llamó "fracasada". La "guerra" entre Oriana y Tony sigue abierta y el documental ‘Inside Oriana’ no ha servido para acercar posturas.