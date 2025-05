La noticia ha causado un auténtico revuelo. Después de que Jeimy Báez revelara públicamente que Yulen Pereira es el padre del hijo que espera, todas las miradas se han dirigido hacia Arelys Ramos, madre del exesgrimista. Sin embargo, su primera reacción ha sido tajante y más fría de lo que podíamos esperar.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con Arelys, quien ha evitado en todo momento confirmar o desmentir la información. "No tengo nada que declarar", ha repetido en varias ocasiones, aparentemente molesta. Incluso ha insistido: "Disculpe, estoy hablando por teléfono", intentando esquivar cualquier comentario adicional.

Inesperada reacción

La madre de Yulen ha preferido guardar silencio sobre si su hijo está al tanto de la situación o sobre cómo ha recibido la familia la sorprendente noticia. Tampoco ha querido pronunciarse acerca de una posible reconciliación o acuerdo entre ambas partes.

Visiblemente incómoda por la presencia de la prensa, Arelys ha terminado la conversación con una frase contundente: "Gracias por estar aquí, pero no tengo nada que decir. Ya te puedes marchar a casa, que es domingo y llevas ahí toda la mañana."

Por ahora, ni Yulen Pereira ni su entorno más cercano han emitido un comunicado oficial respecto a la afirmación de Jeimy Báez, quien asegura que el exconcursante de televisión es el padre de su futuro hijo.

No corren buenos tiempos para Jeimy Báez. La exnovia de Carlo Costanzia anunciaba en De Viernes que está embarazada de su primer hijo y tras días de especulaciones, la joven acababa sucumbiendo a la presión en plena entrevista y confesaba entre lágrimas que el padre del niño era Yulen Pereira.

Ahora, un nuevo revés ha golpeado a la modelo que ha compartido una imagen desde el hospital donde permanece ingresada por el nerviosismo de los últimos días. "Estamos bien. Pido disculpas por perder los nervios. A veces es demasiado", contaba la joven en Instagram.

Pero la preocupación de la joven no acaba aquí. Ayer ella misma compartía en Instagram un contundente mensaje que le habría enviado a Yulen tras negar su papel en la paternidad de la joven. "No puedo más, no lo ovy a consentir. El respeto que esto merecía, a la mierda", empezaba diciendo la joven para, a continuación, desvelar que el hijo de Arely Ramos la habría intentado convencer de que abortase. "Estuviste un mes convenciéndome de que abortara", cuenta la modelo en Instagram.