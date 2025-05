Carmen Borrego ha vuelto a Vamos a ver para analizar la última hora de su hermana, Terelu Campos, en Supervivientes. Entre las últimas declaraciones de la colaboradora a sus compañeros en Honduras, destacan aquellas en las que se refiere a su nieto y a su hija, Alejandra Rubio, de quien Terelu decía que una de sus preocupaciones es cuando coge a su nieto en brazos. "Mi hija se pone nerviosa cuando cojo al niño en brazos. Me dice ‘mamá, que pesa’ y yo le digo que puedo, que si no puedo porque me duele lo voy a soltar, pero la pobre se preocupa”.

Sobre esto, Carmen Borrego ha querido diferenciar cómo es el papel de abuela que cada una ejerce con sus respectivos nietos: Marc y Carlo. "Creo que más de lo que creemos, yo que pensé que no iba a ejercer de abuela, ahora ejerzo un montón y estoy encantada". "Creo que ejercemos de distinta manera", decía en alusión a su hermana Terelu y pedía: "A ver, que no suba el pan, porque cada vez que abro la boca, sube el pan. Yo soy más de ir a recogerle al cole, de llevármelo a casa a domrir... y ella es más de ratitos". Biografía Nació en el Hospital Dr. Gálvez de Málaga, siendo la hija mayor de los periodistas María Teresa Campos Luque (entonces directora de Radiocadena Española en Andalucía) y José María Borrego Doblas (entonces director de Radio Nacional de España en Marbella). Tiene una hermana un año menor que ella, María del Carmen (1966), y un hermano por parte de padre, de una relación anterior (1963). Estudió en las Teresianas de Málaga hasta 1984, cuando cursó COU. Su carrera profesional comenzó en 1984 trabajando para Radiocadena Española con los programas Apueste por una y Te vas a Enterar dirigidos por Mara Colás, realizando las tareas de presentación, redacción y producción. En 1987 dirigió y presentó Las Mañanas de la Cadena Rato para Radio Torcal en Málaga. En 1988 participó en la película dirigida por Joe Rígoli: Zocta: Sólo en la Tierra se puede ser extraterrestre.[4] En ese año también dejó la radio para incorporarse como productora y coordinadora musical en el programa de Jesús Hermida Por la mañana y más tarde en los programas de su madre, María Teresa Campos, A mi manera (1989-1990) y Ésta es su casa (1990-1991). En 1990 presentó varios programas (shows, musicales, entrevistas), mientras que siguió con su actividad como productora musical en Pasa la vida de TVE, dirigido por María Teresa Campos. Asimismo, participa en el programa navideño de TVE Telepasión española. En 1996 cambió a Telecinco para colaborar y copresentar el programa en Día a día de María Teresa Campos hasta junio de 1997. Además, en 1997 también presentó la gala Miss España. En junio de 1997 comenzó a presentar un programa de entrevistas y variedades llamado En Exclusiva emitido por Canal 9 y Telemadrid. En septiembre de ese año comenzó a compaginarlo con la presentación del magacín Con T de tarde en Telemadrid, programa que se mantuvo en antena hasta junio de 2004. En septiembre de 2004 fue contratada por Antena 3, donde colaboró junto a su madre, en el programa matinal Cada día. Ese mismo año también presentó el concurso La Granja en el mismo canal, tarea que repetiría al año siguiente, en la segunda edición del concurso.