Nadie se esperaba que, después de todo lo que pasaron juntos, Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro acabaran rompiendo. Y ahora la expareja de Juan Pablo, Irene Villa, decide no quedarse callada.

Y es que, en declaraciones a Look, Irene ha asegurado que "me encantaría decirte algo pero no sé nada (...). Solo hablamos de lo que concierne a los niños". Irene y Juan Pablo tienen tres niños en común.

Nuria Fernández Gómez, conocida artísticamente como Nuria Fergó, nació el 18 de abril de 1979 en Nerja, Málaga. Se dio a conocer en toda España tras su participación en la primera edición del exitoso programa Operación Triunfo en 2001, lo que marcó el inicio de su carrera en el mundo del espectáculo.

Su debut discográfico llegó en 2002 con el álbum Brisa de esperanza, con el que comenzó a consolidarse en la escena musical. A lo largo de su trayectoria, ha acumulado importantes reconocimientos, entre ellos tres discos de platino y uno de oro, según los datos de Promusicae. Algunos de sus temas más populares incluyen "Quiéreme", "Brisa de esperanza", "Las palabritas", "Volver a comenzar" y "De vuelta".

Fergó ha ofrecido más de 500 conciertos en solitario por toda España, lo que la ha convertido en una de las artistas más sólidas surgidas de Operación Triunfo. Su carisma y versatilidad le han permitido no solo triunfar en la música, sino también ejercer como presentadora de eventos y convertirse en imagen de varias marcas comerciales.

Además de su faceta como cantante, ha desarrollado una carrera como actriz en cine y televisión. Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus apariciones en la serie Amar en tiempos revueltos de TVE, así como en películas como Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra, La playa roja y el telefilme Amores extremos.

En 2018, su canción "La vida son solo dos días" fue seleccionada como banda sonora oficial de la Vuelta Ciclista a España, reforzando aún más su presencia en la cultura popular del país.