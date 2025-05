No pudo ser. A pesar de dejarse la piel sobre el escenario de Basilea, y protagonizar una de las actuaciones más aplaudidas de la gala defendiendo como nunca su canción 'Esa Diva', Melody finalizaba Eurovisión en el puesto 24º de 26º, obteniendo tan solo 37 puntos, mientras que el ganador del Festiva,l Johannes Pietsch, de Austria, lograba 428.

Un duro batacazo tras el que rompía su silencio la misma noche del sábado a través de sus redes sociales para asegurar que estaba "muy satisfecha" con su actuación "porque hemos hecho un gran trabajo y me quedo con el respeto que todos los países nos han mostrado detrás de la cámara". "Hemos ganado, el amor está por encima de todo" concluía con una sonrisa.

Sin embargo, en realidad Melody estaría tan decepcionada y disgustada que se habría sentido sin fuerzas para enfrentarse a las cámaras a su regreso a España tras este tremendo varapalo, y en lugar de cumplir con la agenda prevista y volar a Madrid junto al resto de la delegación española, a última hora cambiaba de planes y cancelaba su viaje a la capital para poner rumbo a su casa para reencontrarse con su familia.

Ahora, la cantante ha optado por dar la cara y ha sido Kiko Matamoros uno de los que no ha tardado en opinar sobre la actitud esquiva de la cantante con la prensa desde su derrota el pasado sábado. "No me tomaría demasiado en serio bastantes cosas que se están diciendo. Me parece muy respetable Melody como artista y hay una cosa que le quiero decir, qué no sé si me está escuchando o algún familiar suyo", empezaba el colaborador. "Por lo tanto, ni todo puede ser malo ni todo puede ser negativo. Yo creo que está en su mano ser justa, ser cabal y no sacar los pies del tiesto", terminó advirtiendo Matamoros.

Nuevo programa

La familia de la tele es un programa de televisión español producido por La Osa Producciones Audiovisuales y emitido en las tardes de La 1 y RTVE Play desde el 28 de abril de 2025. El formato, presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño, combina entretenimiento, actualidad y humor con vocación de servicio público.

Por otro lado, el espacio también funciona como programa contenedor, ya que incluye la emisión de la serie diaria La promesa. De este modo, el programa comienza en torno a las 15:50, con un primer bloque exprés, para después dar paso a la serie a las 16:50, aunque mientras tanto continúa la emisión del formato en RTVE Play y, posteriormente, se retoma el magacín en La 1 entre las 18:40 y las 20:30 de la tarde.

La familia de la tele es un programa contenedor y magacín que aborda el entretenimiento, la actualidad y el humor a través de noticias, entrevistas, reportajes y tertulias con un amplio plantel de colaboradores. Además, cuenta con secciones dedicadas a la salud, el bienestar, el deporte, la psicología y la pedagogía; al cine, la música, el teatro y la televisión; el consumo, las estafas, las investigaciones y los casos de impacto social; a la gastronomía, la decoración, la jardinería, el orden y la limpieza, así como la cultura y tradiciones. Igualmente, tienen una presencia importante las conexiones en directo con un equipo de reporteros, todo ello con vocación de servicio público, así como las entrevistas.