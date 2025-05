Terelu Campos ha revolucionado 'Supervivientes' tras su regreso al reality y, para sorpresa de propios y extraños -incluida su hermana, Carmen Borrego- ha destapado el 'affaire' que habría tenido con Álvaro Muñoz Escassi en el pasado.

Tras bromear sobre el tema con Makoke -apuntando que no lo iban a contar "gratis"- en la gala de este domingo ambos jugaban al despiste cuando Sandra Barneda les preguntaba directamente por su posible historia de amor, de la que nada se sabía hasta ahora.

"Ante todo soy un señor, Terelu es amiga mía y no voy a decir nada, nos queremos mucho" reconocía el jinete antes de que Terelu dejase caer que sí hubo algo entre ellos: "Yo no soy muy de segundas partes, por muy buenas que hayan sido las primeras".

Un romance secreto que ha hecho que todas las miradas se dirijan a Lara Dibildos, ex de Escassi -con el que tiene un hijo en común- e íntima amiga de la hija de María Teresa Campos, que ha visitado el plató de 'TardeAR' para hablar sobre esta sorprendente e inesperada noticia destapada en los Cayos Cochinos.

"Nunca me lo ha contado ni una ni otro, pero eso que se han llevado ellos", ha expresado dejando claro que en el caso de ser cierto no le importaría en absoluto.. "Si tengo que apostar... apostaría a que ha sido después de estar conmigo" ha afirmado, antes de insistir en que aunque ni su ex ni Terelu "suelen contarle" con quiénes se acuestan, "me cuadrarían ambas cosas". "Es algo sin importancia, algo que se habrán llevado los dos" ha sentenciado.

Un tema sobre el que ha vuelto a hablar al abandonar las instalaciones de Mediaset ante las cámaras de Europa Press, asegurando que no sabía nada sobre el supuesto romance entre Escassi y la madre de Alejandra Rubio, "aunque si lo supiera y me lo hubieran contado en secreto, no venía aquí a contar ni pío". "No lo sé, pero me parece divertidísimo para un reality y están dando juego. Nos estamos riendo, entretenimiento" ha reconocido.

"Terelu sabe latín de televisión y sabe que la iban a pillar diciendo no lo cuentes, ¿no? Aquí no han callado, han otorgado pero... oye, pues si pasó, eso que se han llevado. Me parece estupendo, que la vida hay que disfrutarla" ha afirmado despreocupada, aplaudiendo los grandes momentos que Terelu nos está regalando con sus compañeros tras su vuelta a Honduras.