Tras el batacazo en Eurovisión, la cantante Melody parece haberse encerrado en su casa con su familia. Pero finalmente ha dado sus primeras declaraciones: "No entiendo lo que está pasando".

Y es que una reportera de Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat, ha conseguido estas declaraciones de la cantante, quien aseguró que "os quiero un montón y valoro muchísimo el cariño que estáis haciendo. No es cuestión de mantenerme en silencio, solamente he decidido venirme a casa unos días tranquila porque tengo un niño pequeño y lo necesito".

"Hoy se va a decir qué día vamos a hacer la rueda de prensa en la que voy a hablar con todos vosotros y os voy a contar cosas de lo que he vivido. No entiendo lo que está pasando... Sé que me queréis todos un montón pero yo también quiero salir hoy con mi hijo que es menor. Siempre os he atendido y ahora también lo voy a a hacer y voy a hacer muy prontito todas las declaraciones", aseguraba Melody, señalando que no se siente perjudicada por lo que ha vivido en Eurovisión: "La música siempre está por encima de todo. No os preocupéis que hablaremos con calma y nos daremos nuestras opiniones. Ahora lo único que pido es un poquito de calma en estos dúas porque necesito estar con mi niño".