El batacazo de Melody en Eurovisión todavía sigue resonando en toda España. A pesar de dejarse la piel sobre el escenario de Basilea, y protagonizar una de las actuaciones más aplaudidas de la gala defendiendo como nunca su canción 'Esa Diva', la cantante sevillana finalizaba en el puesto número 24, obteniendo tan solo 37 puntos, mientras que el ganador del Festiva,l Johannes Pietsch, de Austria, lograba 428.

Tras el duro golpe, Melody está tan decepcionada y disgustada que se sintió sin fuerzas para enfrentarse a las cámaras a su regreso a España tras este tremendo varapalo, y en lugar de cumplir con la agenda prevista y volar a Madrid junto al resto de la delegación española, a última hora cambió de planes y canceló su viaje a la capital para poner rumbo a su casa para reencontrarse con su familia.

Tras varios días refugiada en su domicilio de Málaga, Melody ha reaparecido ante las cámaras y ha roto su silencio. Lo hacía este martes ante las cámaras de 'Vamos a ver' para dejar claro que "no es cuestión de mantenerme en silencio, solamente he decidido venirme a casa unos días tranquila porque tengo un niño pequeño y lo necesito".

Además, sorprendida por la polémica que se ha creado en torno a su paso por Eurovisión, ha aclarado que después de este descanso tan necesario para reponer fuerzas dará la cara y ofrecerá una rueda de prensa "en la que voy a hablar de todo con todos vosotros y voy a contar cosas de lo que he vivido".

Pidiendo un poco de espacio a la prensa apostada a las puertas de su casa para poder recuperar la normalidad con su familia, Melody ha hecho una declaración de intenciones y ha confesado que no se siente perjudicada por lo vivido en el festival: "Jamás con el arte y la música. La música siempre está por encima de todo. No os preocupéis que hablaremos con calma y nos daremos nuestras opiniones. Ahora lo único que pido es un poquito de calma en estos días porque necesito estar con mi niño".

Belén Esteban

El mal resultado de Melody en Eurovisión está acaparando estos días programas e informativos. La última en expresar su opinión ha sido Belén Esteban. La colaboradora de "La familia de la tele" en RTVE, que ha apoyado y felicitado a Melody por su actuación, ha lanzado un mensaje en el que coincide con lo que muchos piensan en España.

"Yo solamente quiero pedir que igual que se quitó a Rusia por estar en guerra con Ucrania, con todo mi respeto, creo que tenían que haber quitado a Israel por la guerra con Gaza. La cantante no tiene la culpa, pero hay que valorar el arte", aseguró durante una discusión con otros de los colaboradores del programa.

"A mi la que más me gustó fue Melody y si yo fuera España no me presentaría más al festival de Eurovisión", sentenció.

Polémica con Israel

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha roto su silencio tras la petición oficial de RTVE de revisar el reparto de votos del público español en la final de Eurovisión 2025. Según informa la agencia EFE, el director del festival, Martin Green, ha defendido este lunes que el sistema de televoto empleado por el certamen es “el más avanzado del mundo”.

Green ha asegurado que “los resultados de cada país son revisados y verificados por un amplio equipo de personas para descartar cualquier patrón de votación sospechoso o irregular”, en respuesta a las dudas surgidas en España por el máximo respaldo del televoto a Israel por segundo año consecutivo.

La polémica surgió cuando RTVE comprobó que los 12 puntos del público español fueron para Yuval Raphael, representante de Israel con la canción "New Day Will Rise", y anunció que solicitaría detalles sobre la distribución exacta del voto dentro del país.