Kiko Rivera ha reaparecido para contar el último reto profesional al que se enfrentará próximamente. El DJ e hijo de Isabel Pantoja recordaba hace unos meses el gran esfruerzo que ha hecho para superar sus adicciones y cóomo ha optado por consagrarse a llevar un estilo de vida más sano.

Muestra de ello es su nuevo proyecto en el que será uno de los creadores de contenido que participará en el mundial de youtubers. Una ventura para la que ya se está preparando de la mano de un entrenador personal. "He decidido prepararme como nunca transformar mi cuerpo, mi mente y mi alma porque aún estoy a tiempo de demostrarme que los sueños no tienen fecha de caducidad", explicaba en aquel anuncio. Acompañando a sus palabras, Rivera subió un vídeo de uno de esos primeros entrenamientos.

Sin embargo, un obstáculo se ha cruzado en su camino: "Lo que muchos no sabéis es que tengo fascitis plantar, y tras un par de semanas de entrenamiento con impacto… El pie empieza a gritar auxilio", ha revelado, poniendo el asunto en manos de su médico de confianza: "Tengo plantillas, sí, pero ya he adelantado la revisión médica porque el dolor es de otro mundo. Esto no es más que una piedra en el camino hacia el objetivo. Nada nos va a parar. Vamos con todo", decía, muy animado.

Biografía

Fue el único hijo de la pareja compuesta por el torero Francisco Rivera alias Paquirri y la actriz y tonadillera Isabel Pantoja, quienes se casaron en 1983. Francisco Rivera tenía dos hijos de su anterior matrimonio con Carmen Ordóñez: los a posteriori toreros Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez.

El 26 de septiembre de 1984, y cuando Kiko contaba solo 7 meses de edad, Paquirri falleció durante el traslado desde la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba), donde había recibido una cornada mortal por parte del toro Avispado durante una corrida. Este hecho marcaría para siempre la imagen de Kiko Rivera, conocido desde niño por Paquirrín. Su imagen y la de su madre pasarían a ser portada de las revistas del corazón del país (antes de cumplir un año fue portada de la revista ¡Hola!) sobre todo a raíz de la aparición del pequeño en el escenario en uno de los conciertos de Isabel Pantoja cantando unas estrofas junto a su madre. Este tipo de situaciones llevaron posteriormente a la cantante a denunciar públicamente el acoso mediático al que fue sometido desde niño.