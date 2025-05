'La Familia de la Tele' sorprendía este miércoles al asegurar que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia estarían atravesando una de sus "crisis más importantes". Según el programa de TVE, la pareja habría tenido una fuerte pelea motivada por los celos de la hija de Terelu Campos, y el hijo de Mar Flores habría llegado a pasar la noche fuera del domicilio en el que viven con su pequeño Carlo a las afueras de Madrid.

Una información que la propia Alejandra negaba alucinada ante las cámaras de Europa Press, llegando a preguntar si la prensa la estaba "vacilando" puesto que el actor reconvertido en peluquero y ella están atravesando su mejor momento.

Minutos después, la nieta de María Teresa Campos entraba por teléfono en 'TardeAR' y bromeaba con su supuesta crisis con Carlo, tirando de ironía al afirmar que su novio "ha dormido en el jardín esta noche, en el sofá de la terraza". "¿Qué queréis que os diga? No ha pasado absolutamente nada, yo ayer trabajé por la noche y llegué muy tarde, y Carlo estaba en la cama, durmiendo, esperándome. Tampoco tengo que desmentir nada, al final esto es una noticia súper recurrente. Cuando ven que no hay temas de qué hablar, está muy bien inventar que hay crisis en las parejas, pero no solo conmigo. Un día más. Somos como la Campanario y Jesulín, que llevan rompiendo toda la vida" zanjaba entre risas.

Una reacción muy diferente a la de Carlo, que lejos de dar normalidad al asunto y negar su crisis como ha hecho Alejandra, se ha mostrado muy serio ante las cámaras y ha optado por guardar silencio, huyendo en su coche sin aclarar cómo está su relación, y sin decir nada sobre el complicado momento que vive su ex Jeimy Páez, que después de anunciar su embarazo ha visto como el padre de su bebé, Yulen Pereira, ha negado la mayor y se ha desmarcado de su supuesta paternidad asegurando que se había enterado por la prensa como todos.