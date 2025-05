Este sábado tuvo lugar en Madrid la confirmación del hijo de Chayo Mohedano y Antonio Tejado, un acto en el que no faltaron los medios de comunicación, sobre todo después de conocer que el juez le había procesado como presunto autor intelectual del robo con violencia que se produjo en la casa de María del Monte e Inmaculada Casal. Algo que hizo estallar a la sobrina de Rocío Jurado: "De nada ha servido".

Y es que la cantante ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social de Instagram donde dice "hemos hecho en todo momento todo lo posible por el bien, la estabilidad y la tranquilidad de nuestros hijos y de nada vale". Y es que, como apuntó, "son menores, es un día especial, no se lo he dicho a nadie, no he invitado a nadie relevante, no hay exclusiva por medio ni nada que se le parezca, no trabajo en TV, lo hemos llevado en secreto para que nuestros hijos celebren sus sacramentos con normalidad... pues de nada ha servido".

Rocío Jurado se convirtió en una de las figuras más queridas y representativas de la música española. Oriunda de Chipiona, Cádiz, nació el 18 de septiembre de 1946 bajo el nombre de Rocío Carrasco Mohedano, aunque es conocida mundialmente como Rocío Jurado. Comenzó su carrera musical en la década de los sesenta.

Desde pequeña, Rocío manifestó un talento innato para el canto. A los 16 años, triunfó en su primer concurso de talentos en Chipiona y luego empezó a participar en varios festivales y espectáculos por toda Andalucía.

Su primer álbum, "Rocío Jurado canta a España", lanzado en 1968, incluía melodías populares de distintas áreas de España, y su éxito la catapultó a la fama, consolidándola como una de las artistas más apreciadas del país.

A lo largo de su amplia trayectoria, Rocío Jurado publicó más de 30 discos y vendió millones de copias en todo el mundo. Su versatilidad también la llevó a la actuación, siendo una figura amada en diversas películas y series de televisión.

Rocío Jurado también destacó como defensora de los derechos LGBT, convirtiéndose en un ícono para la comunidad. En una época donde la homosexualidad era un tema tabú en España, abogaba por la aceptación y el respeto hacia todas las personas, sin importar su orientación sexual.

Su vida personal no estuvo exenta de tragedias. En 1984, su hermano falleció en un accidente automovilístico, y en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un grave accidente de tráfico, permaneciendo en coma durante días. Rocío también fue una guerrera contra el cáncer, enfermedad que le arrebató la vida en 2006, a la edad de 61 años.

España

El fallecimiento de Rocío Jurado conmocionó a España y tocó a sus seguidores alrededor del mundo. No obstante, su legado perdura a través de su música, sirviendo de inspiración a numerosos artistas y admiradores.

23 h