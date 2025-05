Los seguidores de Sofía Suescun están muy preocupados por su estado de salud tras una de sus últimas publicaciones: "No se me quita".

Y es que la ganadora de Supervivientes ha publicado una story en el que aparece en el interior de un tren camino a Madrid. En la publicación asegura que "he pasado muy mala noche con dolor de garganta, anoche nos fuimos temprano a dormir porque hoy tocaba madrugón. He tomado antihistamínico por si es alergia, pero el malestar y picor de garganta no se me quita".

Sofía Suescun, anteriormente una figura destacada de la televisión, ha estado ausente debido a que Telecinco no le permite participar en sus programas. Desde ese momento, no se la ha visto en ninguno de los espacios del "Universo Sálvame". Sin embargo, Sofía sigue teniendo mucho trabajo, colaborando recientemente con grandes marcas como Netflix y Amazon Prime Video.

Estas plataformas de vídeo no buscan a Sofía por sus dotes interpretativas, sino que aprovechan su imagen, ya que es considerada una auténtica "it girl". Con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, Suescun se ha establecido como una reconocida influencer.

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía se hizo famosa al ganar "Gran Hermano 16" en 2015. Más tarde, asumió roles como tronista y asesora en "Mujeres y Hombres y Viceversa", lo que le permitió integrarse al "Universo Sálvame". En 2018, ganó "Supervivientes". Hasta hace poco, era una presencia habitual en los programas de Telecinco.

Telecinco

Recientemente, aunque ha estado alejada de Telecinco, ha trabajado en numerosas campañas publicitarias para varias empresas. No obstante, su situación ha cambiado, ya que ahora participa en la versión All Stars de Supervivientes y colabora en el programa Socialité.