Después de convertirse en madre por primera vez junto a su marido, Guillermo Gutiérrez, Aneth vive hoy el día más especial de su vida al bautizar a su hijo, Guillermo Alejandro, en La iglesia de San Cipriano de Cobeña, en Madrid, en compañía de sus seres queridos.

La colaboradora de televisión ha atendido a las cámaras de Europa Press en exclusiva y ha desvelado que vive "uno de mis momentos más felices después de dar a luz, es un momento precioso para nosotros" que "comparto con mi marido y con toda la familia la alegría porque ha venido mi madre desde Perú".

Feliz en lo personal, pero también en lo profesional al ser colaboradora de 'Tentáculos', el programa de Carlota Corredera en TEN, también ha hablado de cómo lleva su familia política su exposición mediática: "Mi marido lo lleva bien, su familia también, lo que pasa es que nos adecuamos según las circunstancias, hay momentos en los que ellos se mantienen privados y entienden perfectamente que yo tenga que ser un poco más pública".

Por último, también ha hablado de su amistad con Isa Pantoja, dejando claro que "las cosas tienen que pasar sus ciclos, pasar sus tiempos y hoy no es tiempo de estar juntas, ahora mismo no es" aunque ha asegurado que no cierra las puertas: "Creo que faltan muchísimas cosas y muchos momentos que no se han vivido para que nosotras quizá podamos llevar un entendimiento, pero nunca cierro las puertas porque el perdón no solo es para la otra persona, sino para mí misma".

"Le deseo felicidad"

Tras estas palabras, la colaboradora de televisión le ha deseado lo mejor a su examiga y al bebé que espera: "Yo a todos los bebés del mundo le deseo felicidad y aquí sí quiero decir unas palabras directamente a Isa, puede haber pasado lo que haya pasado entre nosotras, pero un bebé es una bendición maravillosa. Le deseo lo mejor ese nacimiento, le deseo lo mejor del mundo ese bebé".