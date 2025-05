Marta Peñate está más cerca de cumplir su sueño de convertirse en madre. Tras varios intentos fallidos de abrazar la maternidad junto a su novio Tony Spina, la canaria anunciaba hace unos días que había conseguido quedarse encinta en su tercera transferencia embrionaria, un proceso que ha ayudado a la influencer ha quedars en embarazada y hacer frente a sus problemas de fertilidad.

Ahora, la colaboradora ha reaparecido pero para contar una desagradable noticia. Esta vez, la influencer contaba a sus seguidores que había sufrido un incidente que casi le cuesta el embarazo y en el que estuvo implicado su perro Puppi. "Salió corriendo a la carretera y casi lo atropellan", decía la canaria.

Ahora, sustos aparte, la influencer ha querido compartir una emotiva imagen de su bebé, concretamente la primera ecografía del pequeño. "Ahora sí que sí me creo que estoy embarazada. Hemos escuchado el latido. A mi abuelo, al papá de Tony, a mi querido padrastro Ricardo y mi abuela: sé que estáis ayudando desde arriba", ha contado a través de Instagram con gran emoción.

Vuelta al trabajo

Sin embargo, tras someterse al tratmiento, la influencer está de nuevo en Telecinco, en concreto como colaboradora en Los vecinos de la casa de al lado. "Hoy he vuelto al trabajo para distraerme y porque ya han pasado los tres días críticos, pero me he cogido nervios", ha dicho muy sincera la exconcursante de 'Supervivientes' de su estado actual. Marta Peñate está tratando de buscar normalidad, pero es consciente también de su situación y de cómo actuaría si diera marcha atrás o si se hiciera una nueva transferencia embrionaria.

La influencer ha dejado claro y bien patente en público la decisión que ha tomado en caso de tener que volver a repetir esta intervención para quedarse embarazada. "Si me vuelvo a hacer una transferencia no volveré a trabajar hasta pasado mínimo una semana. Este trabajo es un trabajo de emociones", h