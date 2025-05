Tras varios días de absoluto silencio y una retirada inesperada de la agenda pública tras su polémico paso por Eurovisión 2025, Melody ha decidido dar un paso al frente. La artista sevillana, que quedó en un decepcionante puesto 24 en el festival celebrado en Basilea (Suiza), ha reaparecido con fuerza y mensaje incluido, dejando claro que, aunque haya caído, está más decidida que nunca a levantarse. "Los artistas a veces se encuentran con dificultades, que no se saben, que no se ven", confesaba Melody visiblemente emocionada al inicio de la rueda de prensa.

Rodeada de medios y con el apoyo de otros artistas, la cantante ha puesto en valor el esfuerzo que exige un escenario como Eurovisión: horas de trabajo, sacrificio y muchas renuncias. La sevillana no pasó por alto la emoción en su rostro, mientras ella misma resumía su experiencia con una frase que también encierra el mensaje de Esa Diva: "La vida es un camino lleno de espinas y rosas".

La sevillana tampoco ha podido contener la emoción al hablar del apoyo que ha recibido de artistas como Malú, Vanesa Martín o Pastora Soler. "Ver que tantas grandes me apoyan y reconocen mi trabajo es algo que me llena", ha confesado muy conmovida. Un respaldo que refuerza su papel en un momento clave de su carrera, y que deja claro que, en la música, el compañerismo también canta fuerte. "No vale todo por la audiencia, se han dicho muchas cosas que no son verdad".