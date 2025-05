Desde el incidente con su hija Alma en el hospital, Anabel Pantoja no parece tener ya la misma relación con su tía Isabel. Pero es que la influencer ha dicho unas cosas que no gustarán nada a su tía Isabel: "Qué orgullo que un artista tan grande no se olvide de sus raíces".

Anabel Pantoja y David Rodríguez se preparan para contestar a los rumores sobre "el bache" en su relación Y es que Anabel ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social de Instagram donde llena de elogios a otro cantante, así que no sabemos cómo andarán los celos de la tonadillera. Concretamente, las palabras de Anabel van dirigidas a Quevedo. "No soy canaria, no nací ni tampoco tengo sangreo. Pero ver y escuchar esto es como su lo fuera por todo lo que he vivido, lo que siento al estar en Gran Canaria, la gente que me rodea y lo más importante de mi vida nación aquí. Qué orgullo que un artista tan grande no se olvide de sus raíces y de su isla, Grande Quevedo". Anabel dejó su Sevilla natal para ir a Madrid a estudiar maquillaje, donde se convirtió en asistente de su tía. Ingresó al mundo televisivo en 2011 como colaboradora de El programa de Ana Rosa en Telecinco. Entre 2013 y 2016, continuó colaborando en la televisión, esta vez en Mujeres y Hombres y Viceversa, también en Telecinco, donde fue comentarista. En 2014, se unió como participante a Supervivientes, compartiendo la experiencia con concursantes como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, aunque fue expulsada en la segunda semana. De 2015 a 2017, Anabel colaboró también en ¡Qué tiempo tan feliz!, y en 2016 participó en el concurso Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez. En 2015, Anabel se sumó al debate de Gran Hermano 16 y comenzó a hacer apariciones en el programa Sálvame, donde su rol fue avanzando hasta volverse muy popular, sobre todo en redes sociales, donde acumula más de un millón de seguidores en Instagram. En 2019 participó en Gran Hermano VIP, junto a personalidades como Alba Carrillo, Mila Ximénez, y Antonio David Flores, siendo la primera eliminada. Al año siguiente, compitió en El tiempo del descuento, llegando a la final, y en septiembre de 2020 fue la primera participante del espacio Solos/Solas en Mitele Plus. En 2018, Anabel inició su camino como empresaria, abriendo un negocio de uñas y lanzando una colección de bañadores y su propia línea de joyas bajo la marca Lueli. También se desempeña como influencer en redes sociales, avalada por la agencia Influgency. En 2021, sumó a su repertorio el diseño de accesorios. En 2022, Pantoja volvió a Supervivientes, coincidiendo con figuras como Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Durante esta edición conoció al esgrimista español Yulen Pereira, con quien inició una relación. Además, Anabel participó en la gira latinoamericana de su tía Isabel. Sin embargo, después de la gira, Yulen puso fin a la relación, lo que la devolvió al centro de atención de la prensa del corazón, aunque ella ha desmentido numerosos rumores. Jet set Anabel parece aprovechar su rol como influencer, siendo parte de la "jet set" española al compartir escenario con personalidades como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo en un reciente evento. Actualmente, ha celebrado el nacimiento de su hija, Alma.