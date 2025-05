En la rueda de prensa que dio este lunes Melody tras su paso por Eurovisión con "Esa Diva" hubo palabras sobre todo de agredecimiento, pero también de reivindicación y de críticas. La cantante de Dos Hermanas también quiso romper tensiones con alguna que otra broma. Una de ellas fue la llamada de teléfono que recibió de la mismísima Lady Gaga.

"Me llamó Lady Gaga. No puedo decir todo lo que me dijo, porque entonces sube el pan", señaló. Pero Melody se animó a contar parte de la conversación que mantuvo con la famosa artista estadounidense. "¡Gagita! Porque yo la llamo Gagita. Gagita, ¿cómo está chocho?", empezó diciendo. "Ella me contestó: 'Hellow diva! y tras preguntarle cómo estaba me dijo que decepcionada" por la puntación que Melody recibió del jurado y del público en el festival. España quedó en Suiza en antepenúltima lugar. Entonces, Lady Gaga le dio un sabio consejo: "Pásate los puntos por el chopo (chocho)".

En la rueda de prensa, Melody ha callado bocas. "La salud mental no es para llevarlo al humor", ha criticado la cantante de "Esa Diva" en referencia a los programas de televisión, algunos de otras cadenas y otros "de esta" (de RTVE) se mofaran de ella y su "desaparición" tras el festival europeo de la canción.

La cantante de Dos Hermanas ha dejado claro ante un centenar de periodistas acreditados que ella pidió, antes incluso de su actuación en la final de Eurovisión, un descanso a su vuelta a España. Necesitaba recuperarse después de meses de mucho trabajo, pero sobre todo necesitaba reencontrarse con su familia y su bebé de un año. “Los artistas muchas veces tenemos dificultades que nadie sabe. Me siento orgullosa de esta actuación, de todo lo que he dado”, ha explicado.

“No todo ha sido un camino de rosas. Antes de terminar, comuniqué que necesitaba unos días de descanso. Estaba agotada. Quería estar con mi hijo, retomar mi vida. Me ha sorprendido el revuelo que se ha montado. Sobre todo, cuando se habla tanto de la conciliación familiar. Se han dicho cosas que no son verdad, como que había echado a gente del camerino. Nunca lo he hecho ni lo haré. Mi calidad humana no me lo permite”, ha comentado.

De ahí que confesase que le "dolieron comentarios despectivos de algunos compañeros". "Por encima de todo está la salud mental. Y ha habido algún programa de televisión que se ha reído de que necesitaba irme a mi casa con mi familia", ha dicho. Melody siguió dándole vueltas a este asunto criticando que "se haga risa o burla, la salud mental no es para llevarla a humor, es reírse del canal y la artista".

Sin nombrarlo uno de esos programas fue La Revuelta, con David Broncano al frente. "Voy a ir a los programas que a mí se me respete, pero bueno estoy abierta a unas disculpas, pero eso tiene que llegar también", añadió.