"Ha sido el mejor año de mi vida. Porque me ha cambiado por completo todo. Tanto la relación con la gente, mi rutina, mis hábitos, todo… Y he conocido gente maravillosa. Es que no puedo estar más encantado, vaya". Son palabras de Manu Pascual tras cumplir un año en Pasapalabra. Eso ocurrió el pasado 16 de mayo, coincidiendo también con el primer año de Óscar Díaz, el último ganador del concurso, como millonario. Díaz ganó un bote de 1.816.000 euros después de 157 programas.