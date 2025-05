"Gracias, me he sentido super a gusto y me lo he pasado muy bien". Son las palabras de despedida de Rosa en Pasapalabra, después de 129 programas. La gallega acabó mal la tarde del viernes y empezó peor la de este lunes. "Por lo que sea llevo una rachilla en la que el cerebro y la lengua están desconectados, a ver si contecto el cable y consigo llegar a la silla", manifestó. A la silla de su equipo azul, junto a Xabier Deltell y Elena Furiase para enfrentarse nuevamente en el Rosco a Manu. Pero, para sorpresa de todo los espectadores, Rosa falló en la Silla Azul frente a Juan, un enfermero madrileño.