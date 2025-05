Viviendo uno de los momentos más felices de su vida ahora que vuelve a estar alejada del foco mediático, Alma Bollo está ampliando sus fronteras en redes sociales y también acabando sus estudios de derecho. La joven se ha dejado ver ante las cámaras y ha explicado cómo se encuentra tras su paso por televisión.

"Ahora mismo estoy trabajando muchísimo en redes sociales, que al final es a lo que yo me dedico y estoy deseando ya terminar mi carrera, que ya por fin creo que se va a dar. No para ejercer, porque no voy a hacerlo, pero para poder empezar otra que quiero hacer", desvelaba la hija de Raquel Bollo.

Un inesperado mensaje

Muy ilusionada, también confesaba que ahora mismo está "sumergida en el proyecto de mi casa, que me voy de Sevilla, cambio de ciudad", todo por un gran momento: "por amor", nos explicaba la joven.

En cuanto a cómo está llevando la maternidad, Alma comentaba que "muy bien" porque están "creciendo a pasos agigantados", pero a veces desearía "parar el tiempo", aunque aseguraba que lo más importante de todo es que "estén bien y sanos".

Por último, también se preguntaba por el embarazo de su prima, Isa Pantoja, de la que desconocía que está en la recta final. Eso sí, espera que "vaya bien y que todo salga bien".