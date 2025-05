Las alarmas sobre la posible paternidad de Anita Williams y José Carlos Montoya se activaban hace unos días en 'Supervivientes', cuando Makoke hacía saltar la liebre al preguntarle a su compañera si no estaría embarazada, teniendo en cuenta que después de casi tres meses en Los Cayos Cochinos ha engordado cuando lo normal es perder peso como les ha pasado al resto de supervivientes, apuntando además que ella misma le había contado que hace 3 meses que no le baja la regla.

Un comentario 'sin mala intención' -según la ex de Kiko Matamoros- que desataba una fuerte bronca entre ambas, y que provocaba que la organización del reality propusiese a Anita someterse a una prueba de embarazo para salir de dudas. "Utilizo precaución, pero siempre puede pasar que pase algo, si me la hacéis para quedarme tranquila y para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada... Yo me la hago sin problema, es más, quiero hacérmela", aceptaba el domingo durante la gala de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda.

Y ha sido este martes, en 'Tierra de nadie', cuando hemos descubierto si la pareja de 'La Isla de las Tentaciones' está esperando su primer hijo en común (la influencer tiene un niño de una relación anterior). Carlos Sobera ha pedido a Anita que acudiese a la zona de nominaciones para conocer el resultado del test en directo, advirtiéndole que en el caso de ser positivo tendría que abandonar el concurso para no poner en riesgo su salud ni a su bebé. Poco después se unía a ella Montoya, después de que el presentador le ofreciese la posibilidad de escuchar la información junto a su 'pareja'.

"El resultado del test de embarazo de Anita es ¡negativo!", ha revelado Sobera, desatando la euforia y las risas de los de 'LIDLT'. A continuación, ha explicado la razón por la que la catalana ha cogido peso durante la aventura: "Presenta una distensión abdominal debido al consumo excesivo de isotónico, lo que supone un gran aporte de azúcar diario sumado a una presumible sobrecrecimiento bacteriano intestinal que está en estudio por parte de los médicos". "Por ello, comenzará un tratamiento médico específico y deberá seguir una dieta libre de azúcar, legumbres y arroz integral para su completa recuperación", le ha transmitido.

"Podemos llamar isotónico o isotónica al niño o la niña cuando venga" ha bromeado Montoya, confesando que aunque se "alegra" de que la prueba haya dado negativa, "me encantaría la paternidad". "Aún no es el momento, todavía no" ha respondido Anita con una sonrisa, dejando entrever que en un futuro les gustaría ampliar la familia.