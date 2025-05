Terelu Campos sorprendía a propios y a extraños anunciando su regreso a 'Supervivientes' tras haber abandonado el reality el pasado 20 de marzo al reconocer que su cuerpo había dicho "basta" y que, aunque estaba fuerte de mente, ya no podía más. La colaboradora anunciaba en '¡De Viernes!' que volvía a los Cayos Cochinos para cumplir con una importante misión.

Y vaya si lo ha hecho. En los 12 días que ha estado en la isla se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la convivencia; no solo por los retos que ha superado para ayudar a sus compañeros en la recta final del concurso, sino por los grandes momentos que nos ha regalado, empezando por su 'roneo' con Montoya, continuando con el 'affaire' pasado con Álvaro Muñoz Escassi que ambos han sacado a la luz entre risas, y finalizando con sus enfrentamientos con concursantes como Damián, Pelayo, o Makoke, a los que ha dejado las cosas muy claras reprochándoles con firmeza su actitud con los demás.

Si embargo, su misión ha llegado a su fin, y así se lo ha comunicado Carlos Sobera este martes durante la gala de 'Tierra de Nadie': "Esta noche va a ser muy especial para ti, porque hoy te vas a enterar de cuándo vuelves a España. Vas a saber cuándo te vas, pero oye, que si quieres puedes quedarte hasta el 30 de agosto...". "Vuelves a España esta misma noche, Terelu, pero que si te quieres quedar, te quedas" anunciaba el presentador.

"No, hombre, quiero irme también, además así hago feliz a dos personas también", respondía Terelu con una sonrisa, reconociendo que este paso por la isla ha sido "muy diferente" al anterior por las circunstancias en las que se encuentran sus compañeros después de casi tres meses viviendo en condiciones extremas. "Me alegro de haber vivido las dos y no me arrepiento en absoluto de haber venido, ni la primera vez ni esta" ha confesado.

"Puedes y debes sentirte orgullosa de todo lo que has conseguido y superado en 'Supervivientes' durante tus dos estancias, lo has hecho muy bien", le ha felicitado Sobera. "Al final yo venía a ayudar y sumar, a intentar que pudieran mejorar su vida en la playa. Conseguirlo era mi único objetivo", ha asegurado muy emocionada la colaboradora.

Pero antes de despedirse de sus compañeros y poner punto y final a su aventura en Honduras, Terelu ha podido hablar con su hija Alejandra Rubio, que no ha dudado en lanzarle un dardo al que ella ha contestado divertida. "Qué orgullosos, de verdad. Lo has hecho fenomenal, nos hemos reído un montón contigo, hemos disfrutado muchísimo. Has hecho muy bien en volver. Te veo mejor allí que aquí, que ese rollito que te traes con Montoya no veas, me tiene intrigada... Ah, por cierto, y lo de Escassi me lo tienes que contar, que yo creía que nos lo contábamos todo" le ha reprochado entre risas.

"Tú a mi seguro que no me lo has contado todo, algún secretito me tendré que guardar", ha replicado Terelu con ironía, preguntando a su hija cómo se encuentra el pequeño Carlo Jr. "Está muy bien" ha revelado la novia de Carlo Costanzia sin entrar en detalles.