Marta López hace pública la lista de invitados a su boda y sorprende con una importante ausencia: "No lo he invitado porque tuvimos un lío"

María González Falcó

María González Falcó

F.L,

El pasado febrero Marta López paralizaba 'TardeAR' al anunciar, por sorpresa, que se casa con su novio Alejandro Huerta -16 años menor que ella- después de un año de intensa relación. "Hincó rodilla como Dios manda. Yo iba medio desnuda porque me estaba dando un masaje. Estábamos en Huelva, en El Rompido, al atardecer, y cuando veo que se pone de rodillas fue muy emotivo, lloré como una magdalena. Estoy muy enamorada y muy feliz" revelaba muy emocionada mostrando su anillo de compromiso.

