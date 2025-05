Paola Olmedo protagoniza este miércoles la portada de la revista 'Diez minutos' con su nuevo novio, un joven llamado Sergio con el que compartió risas, besos y confidencias por las calles de Madrid, confirmando el gran momento personal que está atravesando un año después de su polémica separación de José María Almoguera y que se suma a su debut como colaboradora de 'TardeAR', donde está sorprendiendo por su naturalidad y su seguridad ante las cámaras.

Ha sido precisamente en el programa de Mediaset -en el que también colabora su exmarido- donde hace unos días veían la luz las "imágenes censuradas" de su boda, que se celebró en primavera de 2022 con la presencia del clan Campos al completo: María Teresa, Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio.

Un vídeo que ha desatado la polémica por la actitud de la madre de José María, que se mostró tensa, nerviosa y autoritaria en toda la ceremonia, llegando a decir en un momento dado a la novia que la mirase y le sonriese para las fotos porque sino dirían que se llevaban mal, y exclamando a gritos en otro momento que se estaba poniendo de "muy mala ostia".

Dejando claro que no quiere guerras con la que fue su familia, y presumiendo de la relación cordial que tiene en la actualidad con Carmen Borrego -con la que tuvo un acercamiento a raíz de su paso por quirófano para operarse de la boca y la mandíbula mientras José María estaba en 'GH Dúo'- Paola no ha dudado en salir en defensa de su exsuegra y justificar su comportamiento en su boda.

"Hombre, quién no va a querer que la boda de su hijo salga perfecta, ¿no? Digo yo, yo también estaría. El día que uno de mis hijos se casara, madre mía, estaría de los nervios. Pero bueno, es normal" ha asegurado con una sonsisa dando la cara por la colaboradora.

"A mí me trae recuerdos bonitos" ha confesado, afirmando que al contrario que José María -que ha admitido que por una parte se arrepiente de haberse casado, aunque por otra no ya que gracias a su boda nació su hijo Marc- "yo nunca me arrepiento de nada de lo que hago, nunca, pero es opinión de cada uno".

De ahí que muy enamorada de su nuevo novio no descarte pasar de nuevo por el altar en un futuro. "Nunca digo que no, no lo sé. Si alguien se me cruzara por el camino y me hiciera cambiar de idea y tal... Por el momento estoy bien". "Yo nunca me cierro a nada" confiesa.

"Estoy muy bien, muy tranquila, aunque no voy a decir si es el hombre de mi vida porque prefiero dejarlo así" ha expresado, pidiendo entre risas que no llamemos a Sergio su "macho alfa" (término que ella utilizó cuando salió a la luz su historia de amor): "Ay no, de verdad, eso ya lo hicieron... Madre mía, ¡pobrecillo! Ya tanto por él y tanto por José, pobrecillo... Eso se ha alargado. Madre mía, cada frase que digo, eso se ha alargado un montón. Es un chico muy bueno".

Respecto a su nueva faceta de colaboradora televisiva, Paola reconoce que "no puedo decir que esté súper relajada porque siempre estoy tensa, pero bueno, no sé, es una experiencia nueva. Lo estoy llevando ahí dentro de lo que puedo todo bien". "Y a ver, no digo tampoco que siempre me voy a quedar ahí porque no lo sé. No sé si me voy a quedar siempre o eso es una racha que paso por ahí y ya está. No lo sé por el momento, tengo unos buenísimos compañeros. Estoy súper contenta con ellos y tengo unos súper jefes, así que estoy muy contenta" expresa.

Afirmando que Terelu es "muy valiente" para haber vuelto a 'Supervivientes', la exmujer de José María no descarta seguir sus pasos el año que viene porque, como admite, "es un reto y no estaría mal". "Eso sí, soy muy delgada... Me voy a quedar ahí como un palito, pero es un reto muy bonito" insiste, postulándose para vivir la aventura en la próxima edición.

"Yo no puedo opinar mucho de ella, la verdad, pero tampoco José María se ha comportado nunca diferente con ella, ni miedo, ni se ha encarado nada. Nada, normal, muy normal como yo con mi familia. Yo no he visto nada raro de lo que se dice" ha asegurado cuando le hemos preguntado qué le parece que se diga que la familia Campos tiene miedo a Alejandra Rubio, reconociendo que a ella le es "indiferente". "La miro como madre, cuando una es madre empatiza mucho con la gente, pero ni la conozco como para decirme que me cae súper bien, pero tampoco voy a decir lo contrario porque ella y yo no hemos tenido relación realmente" explica. Eso sí, apunta que le gustaría que su hijo conociese al nieto de Terelu: "Sería lo suyo. Sería lo suyo, que jueguen".

Por último, Paola nos ha contado que su relación con José María es "normal, súper cordial siempre, hablamos de lo que tenemos que hablar y ya está" y que se alegra mucho de que esté tan enamorado de María 'La Jerezana'. "Mientras esté feliz y esté bien, yo siempre digo que dure" sentencia.