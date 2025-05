Mostrando una vez más su apoyo a la Fiesta Nacional, una afición que ha heredado de su abuelo el Rey Juan Carlos, y de su madre, la Infanta Elena, Victoria Federica ha reaparecido en la plaza de Toros de Las Ventas tras deslumbrar con un total look white en el desfile crucero de Dior en Roma este martes.

Sin tiempo apenas para descansar, la sobrina de Felipe VI no se ha querido perder la tradicional corrida de la Prensa, protagonizada por Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Tomás Rufo, y lo ha hecho junto a un amigo -mientras su madre disfrutaba del festejo junto a Rita Allendesalazar en otra parte del tendido- y sin la compañía de su novio Borja Moreno Oriol, con el que hace unos días oficializó su relación en el mismo escenario presumiendo de lo afianzada que está su historia de amor.

Ideal con el pelo recogido en un moño pulido y un look casual compuesto por pantalón de corte acampanado blanco, bolso de piel trenzado al tono, y una favorecedora blusa dénim con manga corta abullonada, Victoria no ocultó sus nervios durante los momentos más tensos del festejo, llegando a ocultar su rostro con las manos con gesto preocupado durante la faena de Morante.

Al abandonar la plaza, la influencer se enfrentaba a las preguntas de la prensa sobre el enfrentamiento que protagonizó recientemente con un reportero su padre, Jaime de Marichalar, estallando ante las cámaras sin disimular que no soporta a los periodistas. Un enfado sobre el que la prima de la Princesa Leonor ha preferido no pronunciarse, aunque no ha podido evitar que se le escapase una sonrisa traviesa: "Porfa, gracias. No, de verdad, no voy a decir nada. Lo siento, no voy a decir nada. Muchas gracias".

Lejos de poner punto y final a la tarde, Victoria se desplazaba a un bar cercano a Las Ventas en compañía de unos amigos, con los que compartió confidencias en la calle aprovechando las buenas temperaturas. Mostrando su lado más amable y cercano, la modelo no dudó en posar sonriente para una fotografía que le pidieron unos fans, antes de abandonar el lugar dando la callada por respuesta a cómo va su relación con Borja Moreno.