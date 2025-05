Anita Matamoros ha optado por no defender públicamente a su madre, Makoke, durante su participación en "Supervivientes 2025". Esta decisión ha generado diversas especulaciones, especialmente considerando las tensiones familiares previas y las declaraciones recientes de Anita.

En una entrevista con Europa Press, Anita echó balones fuera al ser preguntada sobre el papel de su madre en el concurso: "Yo en mi casa ya demasiadas cosas tengo que hablar, tanto que no tengo ni tiempo para tener conversaciones entre semana tranquilas ni con mi pareja" . Estas palabras reflejan su deseo de mantener su vida privada al margen del foco mediático y evitar involucrarse en controversias públicas relacionadas con su familia.

Además, Anita ha mostrado reticencia a opinar sobre la relación entre Makoke y Terelu Campos, afirmando: "No soy capaz de mojarme porque no lo sé. Ya cuando vuelva mi madre se lo preguntaré. Yo es que también siempre espero lo mejor de las personas" . Estas declaraciones indican su intención de no tomar partido en disputas públicas y esperar a tener conversaciones privadas con su madre para comprender mejor la situación.

La relación entre Anita y Makoke ha sido objeto de atención mediática en el pasado, y la participación de Makoke en "Supervivientes" ha reavivado el interés en su dinámica familiar. Sin embargo, Anita ha dejado claro que prefiere mantenerse al margen y no comentar sobre el desempeño de su madre en el programa. "Me alegro de que sigatrabajando, no voy a decir nada", zanjaba ante los periodistas"

En resumen, Anita Matamoros ha decidido no defender a su madre, Makoke, en el plató de "Supervivientes" para preservar su privacidad, centrarse en su trabajo como influencer y evitar involucrarse en disputas públicas. Sus declaraciones recientes reflejan su deseo de mantener su vida personal separada del escrutinio mediático y esperar a tener conversaciones privadas con su madre para abordar cualquier asunto pendiente.