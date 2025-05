Después de su segunda etapa en 'Supervivientes', Terelu Campos se ha sentado esta noche en '¡De viernes!' y se ha enfrentado a todas las polémicas que se han creado entorno al clan Campos mientras que estaba en Honduras.

Lo primero que ha querido aclarar la colaboradora de televisión es su supuesto romance con Álvaro Muñoz Escassi y ha desvelado que contará toda la verdad cuando "Escassi salga del concurso nos pongamos de acuerdo" porque lo considera "lo justo".

En cuanto a los audios que se filtraron de Alejandra Rubio criticando la entrevista que hizo su tía, Carmen Borrego, en la casa de Málaga de María Teresa Campos, Terelu ha confesado que "hablé con ambas antes de irme" y las dos le dijeron que "no me preocupara".

Sí que ha reconocido que "me enfado" porque "hay una persona en ese programa -TardeAR- que me podía haber llamado sobre todo porque yo me tenía que marchar -a 'Supervivientes'" y ha aclarado que "lo que dice en ese audio, una palabra horrible, es algo que ha manifestado públicamente".

Terelu también ha hablado de su hija y de la duda que se ha sembrado estas semanas sobre que es la persona del clan que marca los tiempos de todos los demás, dejando claro que es una cuestión de "respeto a sus opiniones, pero yo hago lo que me da la gana respecto a mi vida".

Frente abierto

Por último, también se ha enfrentado a las declaraciones que hizo Belén Rodríguez sobre ella hablando del "acoso" que sufrió por parte de ella cuando trabajaba en 'Sálvame' y ha reconocido que "no me siento orgullosa" de ello, pero "trabajaba en un programa y me dijeron que tenía que comenzar el programa ahí e hice lo que le programa quería en ese momento".

En ese aspecto, ha reflexionado que "no siempre hace uno lo que quiere en los programas, es lo que menos me ha gustado hacer en mi vida profesional" y no se puso en contacto con ella porque "se cerró a todo el mundo".

Además, sobre el conflicto que existió por la comida que tuvo Belén con María Teresa Campos, a la que también asistió Kiko Hernández, ha comentado que "si tú sabes cómo es una persona, sabrías que si mi madre hubiese estado en condiciones óptimas jamás hubiese dejado entrar a esa persona" porque las atacaba en los platós.

Ahora, Belén Rodríguez ha reaparecido en Fiesta, donde ha comunicado la decisión que ha tomado sobre su relación con Terelu Campos. "Solo me valdría que, viendo las imágenes, que son tremendas, diga 'cómo nos pasamos con Belén', con perdón y sin rendiciones. Que se arrepienta de verdad. Que no seamos hipócritas, que se quejan de que les siguen por la calle y ella vino a grabar a la puerta de mi casa". Por si no lo había dejado ya claro, Belén Ro remata su intervención en 'Fiesta con una frase tajante: "La ofensa fue pública y pido un perdón público".