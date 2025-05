Melody ha estado en boca de todos estas semanas, primero por la posición que obtuvo en Eurovisión y después por la rueda de prensa que protagonizaba el pasado lunes en TVE para abordar todas las polémicas que se habían creado entorno a su figura.

En este contexto, Leire Martínez se ha dejado ver ante las cámaras en el concierto de Justin Timberlake y al ser preguntaba por Eurovisión volvía a dejar claro que no le gustaría participar ya que "es mucha responsabilidad, no me gustaría estar en los zapatos de Melody ahora".

Para la artista "no es del todo justo todo ese revuelo" que se ha formado por su actuación y por sus declaraciones al llegar a España y, en ese sentido, aseguraba que "cuando no se va a ser muy justo casi prefiero quedarme en mi casa".

Sincerándose ante las cámaras, Leire reflexionaba que "en Eurovisión intervienen muchas más cosas más allá de lo musical", pero "el día que realmente sea solo música, igual sí, pero hasta entonces yo creo que no".