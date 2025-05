Terelu Campos fue la principal invitada anoche en 'De viernes'. La televisiva volvía de su segunda misión en 'Supervivientes' para hablar de cómo ha sido su paso por la isla y se ha enfrentado a la madre de Pelayo, que no ha dudado en tirar de ironía para arremeter contra la hermana de Carmen Borrego.

El programa conectó con la madre de Pelayo para abordar el conflicto entre el diseñador y la mayor de las Campos en Honduras. "Primero me gustaría felicitar a Terelu por el concurso que ha hecho. Está claro que este año es la estrella de 'Supervivientes'" comenzaba diciendo con ironía.

"Cuando ella va veo que Pelayo no va a tener tres enemigos, va a tener cuatro porque entre Terelu y Pelayo no hay feeling. Pelayo no es palmero, él va a decir siempre lo que piensa. Y claro, Terelu, que es la reina de la televisión, yo diría que de Telecinco, tiene muchos recursos", seguía argumentando con sarcasmo.

"Me parece perfecto que a Terelu le caiga mal Pelayo", concluyó haciendo referencia también a varias "pullitas" que la colaboradora le lanzó a su hijo en Honduras.

"Nunca he tenido mala relación con tu hijo, jamás en la vida he coincidido en platós como colaboradores, nunca jamás. Es más, cuando vuelvo él se pone contentísimo, yo estoy hablando de ti muchísimo y le cuento todo. Por eso te digo que, como dices que tu hijo no es ningún falso, a mi me gustaría saber cuándo es sincero conmigo: ¿Cuándo la relación está completamente normal o cuándo me encuentro con ese comentario de tu hijo y Makoke en palapa que yo lo desconocía? Porque no lo habían dicho delante de mi", comenzaba defendiéndose Terelu.

La madre de Pelayo intentó defender a su hijo con un curioso símil para explicar la relación del diseñador y la presentadora: "Cuando vienen a verme mis nietos: Soy feliz pero cuando marchan también lo estoy porque estoy agotada. Es lo mismo". "Es muy difícil que esté agotado de estar conmigo porque desgraciadamente no hemos podido ni dormir juntos. O sea, imposible", respondía Terelu.

"Pelayo vio las preferencias que tienes sobre ellos y lo vio toda España. Tú haces migas con ese trío", insistía Elena refiriéndose a Carmen Alcayde, Montoya y Anita. "Fíjate si estas equivocada que cualquiera de las personas de la organización que forma 'Supervivientes' puede decirte y autorizo además a que te lo digan quienes son mis cuatro finalistas", sentenciaba la invitada.