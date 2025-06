Melody no parece levantar cabeza. La cantante no salió bien parada tras su paso por Eurovisión, certamen en el que acabó en penúltima posición y que parece haberle traído más disgustos que alegrías a nivel de imagen.

La esperada rueda de prensa de la sevillana en la que prometía dar explicaciones sobre lo sucedido en Basilea no convenció a la opinió pública, siendo tachada de soberbia, altiva y con falta de autocrítica. Pero "la diva" ha decidido seguir adelante y volver a subirse a los escenarios este fin de semana. Sin embargo, su vuelta a la música ha estado marcada por un incómo momento que la obligaba a parar su actuación. "Vamos a parar hasta que esto tenga un poquito de tranquilidad. No pasa nada. Se sigue cuando se tenga que seguir (…) Cuando esté todo controlado, se sigue. Cuando la chica ya esté ahí, con los médicos, entonces ya seguimos", pronunció sobre el problema de salud que al parecer, había sufrido alguien del público.

La cantante, satisfecha con su actuación

Melody se ha mostrado satisfecha y orgullosa de su actuación en Basilea: "Me siento muy, muy orgullosa del trabajo que he hecho y cómo se ha llevado a cabo. Veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa. Eurovisión no sólo es un día, son muchos días de trabajo, muchas horas, y la verdad veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa". Ha querido poner en valor el esfuerzo colectivo: "Hay que valorar el trabajo del equipo que no se ha visto, que lleva conmigo 25 años. Señores, yo no acabo de empezar ahora mismo, ¿vale? Yo lo que hago, lo hago desde hace 25 años y el público también aprecia tanto todo lo que se está haciendo porque ya tiene un hilo conductor conmigo, ¿vale? Y yo creo que se ha hecho un trabajo muy inteligente, muy bonito".

La artista ha subrayado el mensaje positivo de su propuesta: "Creo que se ha cantado una canción que hacía falta, un mensaje así también de esperanza a la humanidad que nos sirve. Sea todo tan directo, tan... un mensaje muy bonito, tan bonito ha sido que lo cantan hasta los niños y yo creo que ese es el mejor público que uno puede tener porque el público infantil es el público que no juzga, que lo hace todo de corazón y que lo disfruta. Entonces yo creo que se ha conseguido un trabajo muy bonito y un trabajo que por encima de todo, aunque pase esto, se va a seguir moviendo porque es una canción que gracias Alberto Lorite por tu composición, que hay que darle gracias a los compositores también porque sin ellos nosotros no podríamos hacer nada".