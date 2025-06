Para Àngel Llàcer, actual miembro del jurado en Tu Cara Me Suena, 2024 fue un año negro. Tan negro que estuvo a punto de perder la vida por una fascitis necrotizante, tras infectarse con una bacteria en su viaje a Vietnam. Esta circunstancia le mantuvo en la UCI durante varios días y todavía hoy continúa recuperándose.

Este viernes, el artista se dejó ver en la 9ª entrega de los Premios Diversa que reconoce a referentes del colectivo LGTBIQ+, donde fue galardonado por su compromiso con la representación diversa en el mundo del espectáculo.

Allí habló con la prensa y confesó estar "muy feliz", aunque "haya sido un año con un episodio bastante fuerte". Después del gran susto, "ha sido todo estupendo, maravilloso, y estoy súper feliz y contento". De hecho, reflexionaba con que "a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para apreciar más las cosas".

Desde entonces, vive la vida de otra manera. Es un nuevo Àngel Llàcer. "He aprovechado para trabajar menos, para estar más tranquilo y para no tomarme la vida corriendo, sino caminando, que es lo que puedo hacer ahora, solo puedo caminar", ha confesado. En ese aspecto, desveló que "este año que viene voy hacer un musical que hago siempre, que es 'El Principito', en Barcelona, que hace 12 años que lo hacemos y luego vuelvo a hacer 'Tu cara me suena' si vuelve y tranquilito".

Lágrimas en su regreso a Tu Cara Me Suena

En su vuelta este año al plató de Tu Cara Me Suena, Llàcer, que saltó a la fama a raíz de su participación como profesor en las primeras ediciones del concurso musical Operación Triunfo, no ha podido evitar emocionarse. Ocurrió durante una actuación de Mikel Herzog, metido en la piel de India Martínez. Su imitación consiguió emocionar al público y sacar las lágrimas de Llàcer.

"Me he emocionado porque el arte emociona, y es lo que da sentido a nuestras vidas. Y yo, como bien sabéis, he estado muy mal, y una vez renuncié a vivir, dije 'me dejo y me voy', y estaba muy equivocado, porque si no, no habría visto lo que he visto. No hay que renunciar, y ya está", explicó entre lágrimas.

¿Qué es la fascitis necrosante?

La enfermedad por la que estuvo a punto de perder la vida Àngel Llàcer es la fascitis necrosante, una rara pero grave infección bacteriana que provoca la destrucción rápida de tejidos blandos, incluyendo la fascia, que es una capa de tejido que envuelve músculos, nervios, grasa y vasos sanguíneos. Esta condición es comúnmente conocida como "bacteria devoradora de carne" por su capacidad de destruir los tejidos en un corto período de tiempo.

Los síntomas iniciales de la fascitis necrosante pueden parecerse a una infección menor de la piel, pero progresan rápidamente para incluir dolor severo desproporcionado a las apariencias superficiales, fiebre, y enrojecimiento o hinchazón en el área afectada. A medida que la infección avanza, pueden desarrollarse ampollas, necrosis del tejido y síntomas sistémicos severos como hipotensión y fallo orgánico.

El diagnóstico de la fascitis necrosante se basa en la evaluación clínica, apoyada por imágenes como resonancia magnética o tomografía computarizada que puedan mostrar gas en los tejidos profundos, un indicativo de infección bacteriana profunda. El diagnóstico temprano es crucial para aumentar las opciones de tratamiento y mejorar el pronóstico.