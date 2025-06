A menos de una semana para conocer al ganador de Supervivientes 2025, Álvaro Muñoz Escassi ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de toda la edición. Tras más de tres meses sobreviviendo en los Cayos Cochinos, y con la gran final a la vuelta de la esquina, el jinete ha recibido una inesperada llamada desde España que le ha dejado completamente roto: su hijo, a quien siempre ha protegido de los focos, ha decidido aparecer por primera vez en televisión para dedicarle el mensaje más sincero y conmovedor.

El encuentro se produjo durante la temida “mesa de las tentaciones”, donde los concursantes deben elegir entre comida, comodidad o mensajes del exterior. Escassi se debatía entre un suculento plato de canelones y la posibilidad de hablar con dos de las personas más importantes de su vida. Finalmente, y tras aceptar el reto de llevar un mini taparrabos durante dos días por la isla, Álvaro escuchó emocionado las voces de Lara Dibildos —su expareja y madre de su hijo— y del joven, que había roto su regla de oro de no aparecer en televisión para sorprender a su padre.

“Papá, los valores que transmites son los que me enseñaste de pequeño”

Con la voz entrecortada, Lara comenzó la intervención revelando la razón del inesperado gesto: “Tu hijo está aquí por ti. No quería salir en televisión por nada del mundo, pero te echa mucho de menos”. La presentadora, además, elogió la evolución de Escassi dentro del programa, destacando su paciencia, entrega y el esfuerzo físico a pesar de sus dolencias de espalda y cervicales.

Pero fue el mensaje del hijo del jinete lo que terminó por desarmar a Álvaro. “Papá, los valores que transmites en el programa son los que me has enseñado desde pequeño. Cada vez que te escucho hablar, me enseñas lo buena persona que eres, el padre increíble que tengo y que eres el ganador. Te quiero mucho”, expresó el joven, visiblemente emocionado.

Escassi, roto por la emoción, solo pudo responder entre lágrimas: “Lara, gracias por todo siempre, siempre estás. Álvaro hijo, te amo”.

Lara Dibildos bromea sobre Sheila Casas y lanza un guiño cómplice

En un tono más distendido, y para relajar la emoción del momento, Lara aprovechó para bromear con Escassi por su relación actual con Sheila Casas, la hermana del actor Mario Casas: “Con 51 años has conseguido madurar, por fin. Ya podía haber sido conmigo, que ahora lo bueno se lo lleva Sheila”, soltó entre risas.

Además, confirmó que la actriz también está volcada con el concurso: “Te mandamos un beso de parte de Sheila”, añadió, dejando claro que entre las dos mujeres más importantes del jinete hay una excelente relación.

Álvaro Muñoz Escassi, favorito a la final con el corazón lleno

Tras este chute de energía emocional, Escassi se convierte en uno de los grandes favoritos para alzarse con el premio final. Aunque en varias ocasiones ha manifestado su deseo de abandonar por el agotamiento físico, el emotivo mensaje de su hijo ha cambiado completamente su actitud. “Deja de decir que te quieres ir. Vas a ganar”, le pidió el joven, recibiendo una promesa silenciosa por parte de su padre de luchar hasta el final.

Ahora, con la semifinal a la vuelta de la esquina y el helicóptero rumbo a Mediaset en el horizonte, Escassi encara el desenlace del concurso más fuerte que nunca, apoyado por su familia y dispuesto a demostrar que, esta vez, lo mejor de él no está en la competición, sino en el corazón.