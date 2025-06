Roberto Leal estuvo este martes en "El Hormiguero" y allí confesó cuál fue el bote de Pasapalabra más especial para él. "Me acuerdo mucho de Pablo (Díaz), que fue el primer bote que viví. A mí me marcó mucho. Intento recordarlo y me cuesta. Es como esos momentos que se te han borrado de la mente, que sabes que estabas como en volandas. Yo me harté de llorar, parecía que el bote me lo había llevado yo", contó durante su entrevista con Pablo Motos.