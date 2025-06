Tras dar por finalizado su paso por 'Supervivientes 2025', Pelayo Díaz se ha dejado ver este miércoles acudiendo a una clínica para realizarse un reconocimiento médico y asegurarse de que todo está en orden. Ha sido uno de los principales protagonistas de esta edición por ser uno de los más sinceros con todos sus compañeros y haberse enfrentado a todos cuando ha visto alguna injusticia.

Feliz por el concurso que ha hecho, el diseñadora ha confesado que ha mostrado su verdadera cara: "Yo que me conocieran, para bien o para mal y el Pelayo que vieron durante tres meses es el que soy. Es imposible fingir durante tres meses".

Aunque supone que "no le habré gustado a todo el mundo, pero creo que el feedback es bueno y estoy deseando contar muchas cosas", por lo que ha advertido que "ahora empezará mi tour por las teles y estoy deseando hablar con todos vosotros".

Después de su experiencia, el influencer ha confesado que "he cambiado, creo que para bien, pero es muy pronto para decir nada". Pelayo ha asegurado que está "bien, muy contento" aunque "un poco desubicado porque es mi primer día aquí en Madrid, pero deseando reunirme con los míos para comer, que me cuenten un montón de cosas y enfrentarme a mi nueva realidad porque por lo visto han cambiado un montón las cosas y me tengo que poner al día de todo".