Marian Rojas Estapé es una de las psicólogas más prestigiosas en España. Es hija y nieta de psiquiatras y ha sabido adaptar sus conocimientos a los nuevos tiempos en los que todo el mundo vive pegado al móvil. Un comportamiento que se ha propuesto cambiar.

Es fácil encontrarse con alguno de sus vídeos explicativos en redes sociales. Tiene una gran capacidad de comunicación y ha escrito varios libros superventas donde acerca los conocimeintos psicológicos al gran público. En su último libro, "Recupera tu mente, reconquista tu vida", la especialista se pone seria y habla claro sobre el uso (y abuso) de las redes sociales. Las horas que pasamos frente al móvil pasan factura. Nos exponen a un exceso de dopamina que tiene consecuencias. "Hemos acostumbrado a nuestro cerebro a recibir tal cantidad de información de forma constante (mensajes, notificaciones, alertas, vídeos, luz y movimiento), que los momentos en los que no hay nada nuestro cerebro tiende a decir: esto no me gusta", explica la médica en su cuenta de TikTok.

"El aburrimiento se ha convertido en una tortura", sentencia Estapé. Sin embargo, asegura que el aburrimiento elegido de forma consciente "es bueno para el cerebro". El ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta de forma constante.

En su último libro explica qué le ocurre al cerebro cuando vives enganchado a la dopamina (que puede llegar de la comida, las drogas, el alcohhol, la pantalla, TikTok, los videojuegos...). Del otro lado de esta parte estimulante está el dolor. "Por lo que llega un momento que ya no consumen buscando placer, sino esquivando dolor", explica la piscóloga. El dolor puede ser ansiedad, soledad, miedo, angustia y ahora, cada vez más, está presente el aburrimiento como un sentimiento doloroso.

La recomendación de la psicóloga son "momentos de ociosidad consciente": durante unos minutos en el día parar y no hacer nada. "No te juzgas, miras por la ventana, meditas, agradeces...", propone. La idea es abrir un momento de "divagación mental" donde se abre una ventana de pensamiento en la que se encuentran soluciones a problemas.

¿Qué tipo de terapia hace Marian Rojas Estapé?

La piscóloga, pese a su labor divulgativa, pasa consulta. Desde su página web informan qué tipo de terapias llevan a cabo en la clínica que lleva su nomnre. "Realizamos psicoterapia, encaminada a mejorar el comportamiento, la gestión de las emociones y a potenciar la psicología positiva y el optimismo. Trabajo de manera importante en la unión de las emociones con la mente y el cuerpo", explica.

Compagina su trabajo como psicóloga con la escritrua de libros de no ficción en los que aborda algunos de los temas relevantes de la psicología que ha estudiado y desarrollado a lo largo de su carrera. Sus tres libros más vendidos son "Como hacer que te pasen cosas buenas", "Encuentra tu persona vitamina" y "Recupera tu mente, reconquista tu vida".