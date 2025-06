Que la relación de Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi es maravillosa no es ningún secreto. Padres de un hijo en común, Álvaro (18), y separados desde 2007 -por una infidelidad del jinete- la expareja siempre han presumido de su amistad, definiéndose como familia, y la actriz se ha convertido en una de las grandes defensoras del andaluz en las polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos.

Una unión incondicional que quedaba patente este domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras', cuando Lara y su hijo sorprendían al concursante con una videollamada muy especial en la que ninguno podía contener las lágrimas y en la que, mientras ella confesaba lo orgullosa que está de Álvaro, del concurso que está haciendo, y de cómo ha madurado, él expresaba lo importante que es la artista en su vida.

Este jueves, durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, y minutos antes de ser el concursante salvado por la audiencia y clasificarse por tanto para la final junto a Montoya, Anita y Borja, Escassi se ha abierto en canal y ha confesado, como nunca había hecho, sus sentimientos por la madre de su hijo Álvaro.

Ha sido cuando el presentador -con Lara en el plató- le ha preguntado qué cree que estará pensando su ex sobre su concurso. Como ha asegurado convencido, "Lara siempre piensa bien de todo el mundo". "Es uno de los pilares de mi vida... Es súper importante en mi vida. Siempre ha estado y es la madre de mi hijo. Está para absolutamente todo, como amiga, como la madre de mi hijo, de mi hija, la mía... Siempre tiene una sonrisa, siempre quiere estar, siempre te ayuda... es honesta, buena, simpática, cariñosa, amable, cordial, es todo".

"Es como tener una ventaja sobre el resto de personas del mundo por tener una Lara. Hay que poner una Lara en la vida de cada uno para encontrar la felicidad" ha confesado a punto de romperse.

Cuando Jorge Javier le comentaba que quizás no estuviese viendo el programa para poder escuchar esta inesperada y preciosa declaración de amor y amistad que nos ha emocionado, Escassi apuntaba que "si no me está viendo la mato". "Le diría lo que ella ya sabe, que no la puedo querer más, no la puedo necesitar más en mi vida como la necesito y que ojalá siempre esté conmigo" concluía, dejando a Lara sin palabras.