Bicho se dedica a las redes sociales y su relación con las marcas le permite contar con colaboraciones para el día más importante de su vida. También a las revistas les seduce tener imágenes del enlace. La figura de Bicho y sus amigas (Dulceida, Nagore Robles o Anabel Pantoja) interesa.

La exclusiva de la boda de Susana Bicho

La exclusiva de la boda de Susana Bicho está en el aire. Hace unas semanas, la influencer comentó en su podcast de Podimo "La sobremesa" cómo estaba negociando el día de su boda con las revistas. No hay una exclusica como tal (prohibición de publicar nada hasta que no salgan las revistas del corazón), pero sí pensaba llegar a un acuerdo.

Susana Bicho rechazó una esclusiva al uso. Lo tenía claro: "No voy a quitar el móvil a la gente porque me da vergüenza". Ese es el motivo principal por el decidió no vender su boda al completo. Otra de las razones por las que no se animó a hacerlo fueron los tiempos. Al casarse de viernes debía esperar hasta el miércoles que saliesen las fotos en las revistas para poder compartir ella misma momentos de uno de los días más especiales de su vida.

"Es mi boda y quiero compartirlo y no voy a prohibir a la gente a hacerlo", decía en una charla con otras dos influencers que acudieron al podcast a compartir cómo fueron sus bodas virales. Pese a rechazar la exclusiva, sí que tenía pensado "hacer algunas fotos para alguna revista".

Fotos cuidadas para las revistas sí, exclusiva cerrada no: esta era la intención de Susana Bicho hace una semana. Esto ha podido cambiar a juzgar por el revuelo que se ha formado al verse a Susana y su marido en el fondo de una fotografía que compartió Anabel Pantoja junto a su novio David Rodríguez. Este desliz de la sobrina de la tonadillera ha dado mucho que hablar. Hay quien incluso la acusa de hacerlo a propósito para ganar más repercusión en sus redes sociales.