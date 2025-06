Horas antes de que Álvaro Muñoz Escassi se impusiese en la última prueba de líder -la noria infernal frente a José Carlos Montoya-, que implica que llegará a Mediaset en helicóptero como inmune a la primera expulsión de la gran final de 'Supervivientes' que se celebrará este martes, Sheila Casas reaparecía en la carrera solidaria a favor del refugio 'Vida con perros' que se ha celebrado este domingo en Madrid.

Convencida de que su novio se llevaría el collar de líder, la influencer se ha sincerado como nunca sobre el concurso que ha hecho el jinete, al que no oculta que está deseando ver tras más de 100 días separados. Además, ha reaccionado al precioso mensaje que Álvaro ha dedicado en el reality a su ex Lara Dibildos revelando cómo es su relación con la actriz, y ha comentado entre risas el momentazo protagonizado por su hermano Mario Casas y Melyssa Pinto en la boda de Susana Molina y Guille Valle, cuando el actor dejó en la puerta de la finca a su novia para no ser grabado por las cámaras y a ella, con los nervios, se le cayó su bolso desparramando sus pertenencias por el suelo.

"Qué bonito todo lo que está haciendo Álvaro y el ejemplo que está dando. Está fenomenal. Está guapísimo, tiene muy buen cuerpo. Y además cómo lleva la trayectoria que él lleva en pruebas. Él se hace más fuerte todavía entre la adversidad. Yo creo que es que casi que lo veo imposible que no sea líder. Me arriesgo a ese nivel, ¿eh? Está grabado" ha comenzado, convencida de que sería el último líder de la edición como así ha sido.

"Tiene buen corazón. A nadie le puede gustar todo el mundo, pero la base de su concurso es educación, respeto, saber estar, compañerismo, entonces, ¿qué más se puede pedir a una persona que tiene que ser un superviviente?" ha defendido orgullosa, apostando porque su novio se convertirá en el ganador de 'Supervivientes 2025'.

Durante los más de 3 meses que ha estado en Honduras, hemos visto en numerosas ocasiones a Escassi besándose el anillo para que supiese que no se olvidaba de ella: "Me lo dijo. Que sepas que siempre voy a tener el beso. Bueno, es que tiene un tatuaje... y me dijo no va a faltar nunca el beso. Entonces, ha sido un detalle muy bonito para mí" ha confesado.

"Álvaro es que.... Siempre tiene palabras bonitas para todo el mundo, ¿eh? También tengo que decirlo. Es una persona que, cuando ya lo conoces y convives con él, nunca critica a nadie, no se mete con los demás. Y un poco lo que hemos visto en 'Supervivientes' es él. Es ese respeto, es ese mirarse para él, incluso echarse a él la culpa, no los demás" ha añadido.

Un ejemplo, su declaración a Lara Dibildos revelando que la quiere y la necesita siempre en su vida. Unas palabras que no han molestado a Sheila, que ha confesado que se lleva "muy bien" con la actriz: "Le mando mensajes cuando está en el plató y le digo 'olé, qué bien hablas, eres una mujer maravillosa". "Ellos tienen una relación muy bonita, y además cuando los conoces y los ves juntos, todavía te gustan más. Es preciosa. Lara es un ángel caído del cielo, directamente" ha asegurado.

Reconociendo que tiene "muchísimas ganas" de ver a Escassi, "pero muchos nervios también porque la final es una realidad, y es como esa primera cita, esos nervios de... guau, es que es brutal", la influencer desvela que por el momento no ha planeado qué hará con el andaluz cuando termine el concurso: "Lo que surja, que además yo soy mucho de improvisar".

Cambiando de tema y dejando 'Supervivientes' a un lado, Sheila se ha pronunciado entre risas sobre la accidentada llegada de Melyssa a la boda de Susana Bicho cuando Mario la dejó en la puerta: "Pobre Melyssa, se le cayó el bolso". "En la familia son todos unos caballerosos, son todas buenas personas" ha asegurado, aplaudiendo que llevase a su novia a la ceremonia.

Hablando de amor, quienes ya no ocultan su relación y presumen de su felicidad son su hermano Óscar y Ana Mena, a la que su 'cuñada' confiesa que está deseando conocer.