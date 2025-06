Belén Esteban siempre se ha caracterizado por ser una persona abierta y natural con todo lo que tiene que ver con su vida y en el tema de la salud no iba a ser menos. La colaboradora de La familia de la tele ha aprovechado su participación en el programa para pronunciarse sobre su último problema de salud. "Estoy muy contenta porque he ido al médico y ya no tengo helicobacter", anunciaba feliz la madrileña.

Según contó en el programa, fue mediante un reconocimiento médico cuando le detectaron esta infección. Belén Esteban detalló que ha estado tratándose con antibióticos y probióticos para combatirla, algo que le ha dado resultados positivos y gracias a la cual ha conseguido superar esta dolencia que tanto le ha afectado. Salto a la fama Su salto a la fama se produjo cuando se dio a conocer públicamente su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en televisión. Desde ese momento, Belén Esteban se convirtió en unos de los personajes más populares de la prensa del corazón española. Belén Esteban se rompe en directo tras anunciar que esta importante etapa de su vida llega a su fin: "Toca hacer maletas" Comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. En el 2002 comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009. Son conocidas sus apariciones y colaboraciones en programas como ¿Dónde estás, corazón?, el late show Crónicas marcianas, Salsa Rosa, La Noria o el debate de la versión española de Gran Hermano, entre otros. En el año 2009, dejó El programa de Ana Rosa para trabajar en Sálvame, convirtiéndose en uno de los ic