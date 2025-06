Todo el mundo conoce el largo proceso por el que ha pasado Marta Peñate para quedarse embarazada. Y tras la ilusión que le supuso dar positivo en la última ocasión que lo intentó, finalmente sufrió un aborto al poco tiempo de quedarse embarazada. Sin embargo, la ganadora de Supervivientes All Stars sigue muy activa en sus redes sociales: "La cabeza me va a explotar".

Y es que ha comentado en una story que ha publicado en su perfil oficial de la red social de Instagram que "me he puesto mala, es que la mala suerte me persigue". Y también actualiza lo que le está ocurriendo tras sufrir el aborto. "No he expulsado el embrión, y ahora mismo no sé qué hacer, y me han dicho que muchas veces te tomas las pastillas y no se expulsa completamente y luego tienes que hacerte un legrado, pero el legrado puede tener alguna consecuencia, estoy con la cabeza que me va a explotar".

