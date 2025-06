Tras la polémica por su marca de ropa, Paz Padilla ha estallado en redes: "Estoy muy triste".

Y es que la presentadora ha denunciado la utilización de su logotipo por otras tiendas, poniéndose en contra de ella todo un pueblo. Algo que han explotado en programas como Tardear y Y ahora Sonsoles, además de recibir numeroso odio en redes, aunque también ha recibido apoyos.

"No tengo palabras ni vidas para agradeceros cada palabra que estoy leyendo. (Estoy intentando responder pero estoy en un rodaje y voy a trocitos como puedo) Pero os juro que está siendo cura para el alma. Me decís que me veis muy triste y lo estoy. Pero no por mí, por mi hija que es la que lleva toda la marca, la que lleva años, mañanas, tardes y noches sacando adelante No ni ná. Y por supuesto por todo nuestro equipo que se deja la piel desde allí. Y nos ha tocado lo que más nos duele, nuestras raíces. Pero solo nos queda dar las gracias por todo el amor que nos dais. Como decís muchos también: quien no lo quiera entender es porque no quiere entenderlo", escribe en su perfil oficial de la red social de Instagram.

Paz Padilla inició su carrera televisiva en 1994 en Antena 3, donde demostró su talento cómico en el programa "Genio y figura". Este show fue una plataforma que impulsó su carrera, y más adelante, presentó el programa "Inocente, inocente" en cadenas autonómicas. En 1997, regresó a la televisión nacional como colaboradora de "Crónicas Marcianas" en Telecinco, donde trabajó por varios años. No obstante, su estancia más prolongada fue en "Sálvame", desde su inicio en 2009 hasta el año pasado.

Además de ser presentadora, Paz Padilla ha destacado como actriz en televisión y teatro. Alcanzó éxito con series como "¡Ala…Dina!" y "Mis adorables vecinos", y recientemente se le ha visto en "La que se avecina", interpretando a Chusa.

A pesar de su extensa trayectoria, una controversia le costó su empleo en Telecinco. Tras una discusión acalorada con Belén Esteban sobre el coronavirus, dejó el programa repentinamente sin dar explicaciones, lo que derivó en su despido. No obstante, Padilla apeló este despido y ganó el respaldo judicial, lo que le permitió regresar con nuevos proyectos en Telecinco.

Déjate quere

El primer proyecto tras su retorno, "Déjate Querer", no tuvo el éxito esperado. Finalmente, tras no lograr estabilizarse, rompió su relación profesional con Mediaset.