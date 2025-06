Retomando poco a poco la normalidad tras su paso por 'Supervivientes', Makoke ha reaparecido ante las cámaras y, además de pronunciarse sobre la inesperada victoria de Borja González en la gran final del reality, ha aclarado en qué punto está su relación con Terelu Campos tras su tenso encontronazo en el plató de '¡De Viernes!', y ha revelado si se plantea invitar a la colaboradora o a su hija Alejandra Rubio a su boda con Gonzalo, con el que se dará el 'sí quiero' después de dos años de relación y en cuyos preparativos está completamente volcada.

"Pedazo de final. Aparte, a Borja le amo y estoy súper contenta que estuvieran Borja y Escassi en la final. La verdad que es un logro. Mi favorito hubiera sido Pelayo, pero de los que estaban en la final, Borja y Escassi me valía cualquiera. Me valía cualquiera, pero un poquito más con Borja, que es una persona entrañable aunque Escassi ha sido un 10 como superviviente, la verdad" ha reconocido con una sonrisa, dejando claro que no le habría gustado "para nada" que hubiera ganado Montoya. "La audiencia ha sido justa" sentencia.

Como confiesa, 'Supervivientes' "no ha sido un antes y un después" para ella, aunque asegura que "para mí ha significado todo positivo". "Makoke ha sido así, lo que pasa es que Makoke era una gran desconocida" ha apuntado entre risas, encantada con que la gente haya podido conocerla mejor gracias al concurso.

Después de su intercambio de reproches con Terelu en su reencuentro en '¡De Viernes!', la exmujer de Kiko Matamoros ha querido agradecer a la hija de María Teresa Campos sus palabras al afirmar que Makoke tenía que haber llegado a la final: "Fueron unas palabras muy bonitas para mí, me llegó al corazón, o sea que muy bien".

"No soy nada rencorosa con nadie en la vida, o sea, creo que el rencor es algo que no se tiene que tener, y no soy nada rencorosa, y me encantó, y así se lo dije ayer, le di las gracias por las palabras que tuvo" ha explicado, dejando en el aire si le gustaría retomar su antigua amistad: "No, ni me gustaría ni no, yo creo que siempre es bueno, ¿no? Tener buen rollo con la gente y más que te rodean en el trabajo".

Quedan apenas dos meses para su boda con Gonzalo, y a la hora de elegir su vestido de novia cuenta con la ayuda inestimable de Pelayo, que se ha volcado en el que promete convertirse en el día más feliz de su vida. "No queda nada, fenomenal, estoy estresadísima, pero tengo el mejor que se puede tener, y confío muchísimo en él. Ya me ha enseñado un poquito, y estoy súper contenta, ya lo veréis, va a ser una boda increíble, en un sitio maravilloso, y una boda diez. Y yo os dejo" ha revelado.

Alejandra Rubio

Y aunque confiesa que quiere "muchísimo, muchísimo" a Alejandra Rubio, y por eso "siempre me sabe mal tener desencuentros con su madre", ni la joven ni Terelu estarán invitadas a su boda.