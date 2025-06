Melody ha reaparecido ante los medios de comunicación este viernes en el aeropuerto de Madrid y ha confesado ante las cámaras estar "muy bien y muy contenta" por lo bien que está yendo su gira, su nuevo single y el apoyo que ha recibido estas semanas.

Además, ha agradecido públicamente el mensaje que ha lanzado el ganador de Eurovisión 2025, Johannes Pietsch, asegurando que tiene que sentirse muy orgullosa de todo lo que ha hecho y ha confesado que "hemos hablado muchas cosas entre nosotros".

En cuanto a cómo se encuentra, la artista ha desvelado que "estoy muy contenta" de esta etapa que está viviendo y ha dado la gracias "al público por el apoyo" porque "todo va viento en popa, la gira va fenomenal, 'El apagón' está funcionando muy bien".

También ha aclarado que esa contractura que tuvo hace unos días ya no es un problema en su gira, ya que "estoy mejorando, estoy mucho mejor" y ahora está centrada en su trabajo y su familia, sobre todo en su hija, quien le tiene "enamoraita, es un bombón".

Alejandro Sanz

Por último, después de las informaciones que han salido a la luz sobre Alejandro Sanz tras el testimonio de una de sus fans en redes sociales, Melody ha asegurado que "no sé nada" y por lo tanto "no puedo comentar nada de algo que no sé".