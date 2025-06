La polémica con Alejandro Sanz por las acusaciones de Ivet Playà siguió tras la entrevista de la joven en De Viernes y ahora el cantante se ha mostrado rotundo: "No lo olvidaré jamás".

Y es que la fan llegó a llamar al cantante "depredador sexual", entre otras muchas acusaciones que soltó en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Por eso, Alejandro Sanz no se ha callado y decidió hacer una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter): "Buenas noches familia. Podemos seguir a lo nuestro? os quiero. Gracias por confiar en mi".

Pero no se quedó ahí, y más tarde haría otra publicación: "Y algo más importante aún. Gracias a tod@s los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamàs. Os amo".

Durante su entrevista en De Viernes, Ivet Playà dio detalles de su relación profesional, íntima y sentimental con el cantante Alejandro Sanz. A lo largo de su intervención, la joven acusó al artista de haber sobrepasado los límites éticos y morales con ella.

Víctimas

También aseguró que había otras "víctimas", asegurando que "hablo de personas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz y no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres. Según sus palabras, es manipulación emocional y hay uno que, en concreto, me lo define como un depredador sexual".